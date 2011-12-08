Macar hükümetinin Roman danışmanı Kanada’ya iltica etti

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Macaristan’da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi lideri ve aynı zamanda başbakan yardımcısı Zsolt Semjén'in ''Roman Sorunları Başdanışmanı'' Kanada’ya iltica etti.

Başdanışman István Kamarás yaptığı açıklamada, ''Hükümetin Romanları sefalete sürükleyen uygulamalarına ortak olmamak için'' ülkesini terk ettiğini söyledi.

Başdanışman Hristiyan demokratların, Roman sorunlarını ele alıp incelemek için kurduğu bir enstitünün de başkanıydı. Ciddi araştırma ve incelemeleriyle tanınan Kamarás daha sonra başdanışmanlığa getirilmişti.

István Kamarás Macaristan’da bugün birçok kişinin eğer eleştiri ve uyarılarda bulunmazsa hükümet tarafından bol maaşlı ve ünvanlı görevlere getirildiğini, ancak bunun bedelinin olduğunu söylüyor.

Başdanışman bu bedelin kendisi için hükümetin Çingeneleri sefalete sürükleyen uygulamalarını bu kesime kabul ettirmek olduğunu, ancak bunu kabul edemeyeceğini açıkladı.

István Kamarás Romanların içinde bulunduğu durumun ciddiyetini, Roman köylerindeki sefaleti, işsizliği, sosyal yardımların kesilmesinin yanlışlığını ve ülkede "açlık isyanları" olacağı kaygısını hükümete dile getirdiğini, ama yetkililerin kendisine, “Görevinde kalmak istiyorsan sesini kes” uyarısında bulunduklarını ve iltica kararını da bu nedenle aldığını duyurdu.