Çin'in güneyinde köylüler başkaldırdı

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Çin yetkilileri güneydeki Guangdong eyaletindeki Wukan köyüne giden yolları kapattılar. Köyden bir kişinin polis gözetiminde ölmesi ardından, toprak üzerindeki haklar konusunda başgösteren protestolar yoğunlaşmıştı.

Wukan halkı, aylardır yerel yetkililerin topraklarına el koymasını ve gerektiği şekilde tazminat ödememesini protesto ediyor. Çin resmi yayın organları, polis gözaltimindeki Xue Jinbo'nun kalp yetmezliğinden öldüğünü bildirirken, Wukan halkı polisin köyün temsilcisi olan Xue'ye saldırdığını söylüyor.

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Hükümet yetkililerinin Xue'nin Eylül protestolarında rol oynadığını belirterek, geçen hafta Xue'yi bir grup köylüyle birlikte gözaltına almıştı. Pazartesi günüyse Xue'nin "aniden rahatsızlanarak öldüğü" açıklandı.

Yetkililer Xue'nin bedeninde, bilekleri ve dizlerindeki birkaç çürüğün dışında herhangi "ciddi bir yara" bulunmadığını belgelerken, Wukan halkı, Xue Jinbo'nun cesedinin kendilerine iade edilmesini istiyor ve yetkililerin bu talebe olumsuz yanıt verdiğini bildiriyor.

Bölgede olup bitenlerle ilgili olarak güçlükle haber alınabiliyor. Ancak son günlerdeki gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı anlaşılıyor.

İnternette yayınlanan bir video klibinde öfkeli protestocuların "ahlaksız yetkililer kahrolsun!" şeklinde sloganlar attıkları görüldü. Bir şahıs BBC'ye, "sonuna kadar çarpışmaya devam edeceğiz" dedi.

Wukan köylüleri, Eylül ayında da protesto eylemlerine girişmiş, karşılarına çıkan birçok şeyi yakıp yıkmışlardı. Bir inşaat projesi için belirlenmiş arazide dikilen duvar yıkılmış, resmi daireler tahrip edilmiş ve yakılmıştı.

Çin'in kırsal kesimlerinde toprak anlaşmazlıkları alışılmadık bir olgu değil. Ama Wukan'daki anlaşmazlığın daha büyük çapta ve yoğunlukta geliştiği; yöre halkının yetkililere meydan okumaya hazır olduklarının gözlendiği aktarılıyor.

Bu arada yerel komünist parti başkanı Zheng Yanxiong, Wukan'daki protestolara son verilmesi çağrısında bulundu; hükümetin sorunları çözmek için çaba harcayacağını kaydetti.