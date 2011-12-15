Chirac yolsuzluk davasında mahkum oldu

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Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac, aleyhindeki yolsuzluk davasında suçlu bulundu ve iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Böylece Chirac hapse girmeyecek, ancak cezası sabıkasına işlenecek.

Chirac, 20 yıl önce, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde, kamu ödeneklerini kötüye kullanmak ve zimmetine para geçirmek suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Mahkeme, Chirac'ı kamu güvenini ihlal etmek ve kamu kaynaklarını kötüye kullanmaktan suçlu buldu.

İddianameye göre, Paris'i 1977'den 1995'e dek yöneten Chirac, cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunduğu dönemde, partisinden görevliler için belediyede naylon kadrolar yarattı. Bu şekilde, kampanya ekibinin parası belediye bütçesinden ödeniyordu.

Duruşmaya sağlık durumunun elvermemesi gerekçesiyle katılmayan Chirac, yolladığı yazılı açıklamasında "hukuki ya da ahlaki yönden bir suç işlemediğini" savunmuştu.

79 yaşındaki Chirac, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerle işbirliği yapan Vichy yönetiminin başındaki Mareşal Philippe Petain'den bu yana hüküm giyen ilk eski cumhurbaşkanı oldu.

Chirac, 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmış ve geniş bir halk desteğini arkasında toplamıştı.

İki yıllık ertelenmiş hapis cezası Chirac için nispeten iyi bir haber. Hakkındaki suçlamalar için 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro'ya kadar para cezası isteminde bulunulabilirdi. Bazı savcılar ise doğrudan affını savunuyordu.

Chirac'ın ciddi nörolojik sorunlar yaşadığı ve hafıza kaybı ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Yolsuzluk suçlaması 20 yıl öncesine gitse de, Jacques Chirac bunun 12 yılı boyunca cumhurbaşkanlığı görevinin kendisine tanıdığı dokunulmazlıktan faydalanmıştı. Uzun bir hukuki mücadele ardından duruşmalar ise ancak Eylül ayında başladı.

Dokuz sanığı bulunan davayla ilgili olarak daha önce de üst düzey yetkililer hakkında mahkumiyet kararları alındı.

Şimdiki dışişleri bakanı ve eski başbakan Alain Juppe de 2004 yılında kamu kaynaklarını kötüye kullanmaktan 14 ay hapis cezası almış, ancak cezası ertelenmişti.