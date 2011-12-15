ABD Bağdat'taki bayrağını indirerek Irak'tan çekiliyor

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ABD'nin Irak'taki operasyonlarının resmen sona erdiğini simgeleyen bir törenle Bağdat'taki Amerikan bayrağı asılı olduğu gönderden bugün indirilecek.

Ülkede güvenliğin kontrolü Iraklı yetkililerin elinde.

Son kalan 5,500 askerin büyük bölümü de ülkeden ayrıldı.

Yaklaşık 9 yıl süren sabaşta 4.500 Amerikan askeri, 100 binden fazla da Iraklı hayatını kaybetti.

Savaşın maliyeti ise 1 trilyon dolar civarında.

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ta dokuz yıldır süren operasyonların sona ermesi dolayısıyla, ülkeye dönen son askeri birlikleri karşılama törenine katıldı.

Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuşan Obama, operasyonun tamamlanmış olmasını tarihi bir an diye niteledi

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"Ölüm ve yaralanmalarla ağır bir bedel ödendiğini" söylediği savaşta, askerlerin cesaret ve profesyonelliklerini övdü.

Yapılan fedakarlıkların yeni, daha istikrarlı ve egemen bir Irak yarattığını savunan Obama, Amerikan ordusunun Irak'tan başı dik ayrıldığını ifade etti.

BBC Washington muhabiri, Obama'nın böylece, seçim kampanyası sırasında verdiği Irak'taki tüm askerlerin evine dönmüş olacağı sözünü yerine getirdiğini belirtiyor.

Askerlere üç kez "evinize hoşgeldiniz!" diye seslenen Obama, ülkenin de başkomutan olarak kendisinin askerlere minnettar olduğunu söyledi.

Dokuz yıllık savaş

Obama, eşi Michele ile başkanlığının başından bu yana ilk kez ülkedeki en büyük askeri üslerden biri olan Fort Bragg'i ilk kez ziyaret etti.

Son dokuz yılda Fort Bragg'deki üsten Irak'a sevkedilen askerlerden 200 kadarı Irak'ta öldü.

Irak'taki son Amerikan askerlerinin bir kaç gün içinde ülkeden ayrılmış olması bekleniyor.

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Muharip görevle sevkedilen askerler ise geçen yıl Ağustos ayında ülkeden ayrılmıştı.

ABD lideri askerlere bundan sonraki yaşamlarında gerekli iş ve sosyal güvencelerin sağlanacağı sözünü verdi. Son 10 yılda ordudan ayrılan askerlerin işsizlik oranları ulusal ortalamanın yüzde 2,5 üzerinde seyrediyordu.

Cumhuriyetçiler Obama'nın çekilme kararını geride istikrarsız bir Irak bırakıldığını söyleyerek eleştiriyor, ancak Amerikalıların çoğu çekilmeyi destekliyor.

Kitle imha silahları sahibi olmakla itham edilen Saddam Hüseyin'e karşı 2003 Mart'ında ABD ve İngiltere öncülüğünde askeri operasyon başlatılmıştı.

Saddam Hüseyin'in devrilmesini ise Irak'ta asayişin çöktüğü, mezhep çatışmalarının tırmandığı bir dönem izledi.

Amerikan ordusunun Irak'taki askeri varlığı 2007 yılında 170 bini bularak en yüksek düzeyine ulaşmıştı.