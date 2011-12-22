Kim'in ölümüne 'doğa da yas tutuyor'

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Kuzey Kore haber ajansı, Kim Jong-il'in öldüğü sabah ilginç bazı doğa olayları meydana geldiğini duyurdu.

KCNA haber ajansı bir dağ gölünde buzun gürültülü bir şekilde kırıldığını ve kutsal bir dağda kızıl bir ışık huzmesi görüldüğünü de belirtiyor.

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim İl-Sung ve oğlu Kim Jong-il etrafında yaratılan kişilik kültü, liderlerin doğaüstü özelliklere sahip olduğuna işaret eden unsurlar da barındırıyor.

Güney Kore istihbarat örgütü ise Kim'in ölümüne ilişkin anlatıların doğruluğunu sorgulayan açıklamalar yaptı.

ABD istihbarat uydularının fotoğraflarına göndermede bulunan Güney Kore istihbarat örgütü, Kim'in öldüğü sabah, liderin öldüğü belirtilen özel trenin izine rastlanmadığını ve Kim'in başkent Pyongyang'ı terk ettiğine dair bir işaret bulamadıklarını söyledi.

Bu arada, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in ölümünün ardından ülkesinin kuzey komşusuna düşman olmadığını göstermeye çalıştığını söyledi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı, komünist devletin mümkün olduğunca süratli bir şekilde istikrarı tesis etmesini umduğunu da söyledi.

Kim Jong-il'in ardından Kuzey Kore'ye ılımlı mesajlar gönderen Güney Kore aynı zamanda ordusunu da yüksek alarm düzeyine geçirmişti.

ABD'nin 1989-93 Güney Kore Büyükelçisi Donald P. Gregg, Kim Jong-il'in babası Kim İl-sung'un ölümünün ardından dönemin Güney Kore cumhurbaşkanının kaba ifadeler kullandığını ve bunun iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylemişti.

Kim Jong-il'in ölümü ardından Batılı liderlerin ve uluslararası basının da daha ılımlı bir dil kullandığı gözleniyor.

Kuzey Kore liderinin ölümü öncesinde ülkeye ve ülkedeki yaşam standartlarına yöneltilen sert eleştiriler de yerini daha ılımlı yaklaşımlara bırakmış durumda.