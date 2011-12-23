Çinli muhalif yazara dokuz yıl hapis cezası

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Çin'de bir mahkeme yazar ve siyasi aktivist Chen Wei'yi devlete karşı yıkıcı faaliyetleri kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına mahkum etti.

Chen, internette yayımladığı bir dizi makaleyle ilgili olarak yargılanıyordu.

Çinli yazar bu makalelerde Çin'in tek parti sistemin değiştirilmesini ve düşünce özgürlüğünü savunuyordu.

Cezası açıklanınca mahkemeye meydan okuyarak bağıran Chen Wei suçlamaları reddediyor.

Chen'in mahkemeye Çin'de eninde sonunda demokrasinin zaferinin hakim olacağını söylediği bildiriliyor. Benzer suçlamalardan dolayı hapis yatan Nobel barış ödüllü Liu Xiaobo'nun ortak yazarlarından biri olduğu demokratik reform manifestosunda, Che Wei'in de imzası bulunuyor.

Bu yıl başlarında Çinli yetkililer, Arap Baharı'nın tetiklemesinden endişe ettikleri olası protestoları bastırmak amacıyla yüzlerce muhalifi göz altına almıştı. Bu kişiler arasında Chen Wei de vardı.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Chen Wei'in eşi Wang Xiaoyan, ''Kocamın Komünist Parti'yi eleştirdiği doğru. Fakat bu yıkıcı faaliyette bulunmak değil, gerçeği söylemek.'' dedi.