'24 Nisan anma günü' Knesset komisyonunda

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İsrail parlamentosunda bir komisyon bugün "24 Nisan tarihinin Ermeni halkının katliamına başlandığı gün" olarak kabul edilmesine ilişkin bir öneriyi ele aldı.

Ancak komisyon, konu hakkında bir karara varmadı, ya da açıklama yapmadı. Fransız haber ajansı AFP, konunun daha sonra yeniden görüşüleceğini bildirdi.

Benzer bir öneri 2007 yılında, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu seyrettiği dönemde de parlamentoya gelmiş ancak reddedilmişti.

Associated Press ajansı, İsrail hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayanarak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, parlamentodan bugünkü oturumun iptal edilmesini istediğini duyurmuştu.

Ajans, önerinin kabul edilmesinin Tel Aviv ile Ankara arasında zaten gerilimli olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini bildirdi.

Kudüs'teki Ermeni Ulusal Komitesi'nden Georgette Avakian, komisyonun gündemine aldığı öneriyle ilgili olarak, "Uzun yıllardır bunun için çalışma yapıyorduk. Umarım bu kez zamanı gelmiştir." dedi.

İsrail'de Ermeniler için bir anma günü benimsenmesine destek veren, sol kanattaki Meretz partisinden Zahava Gal-On da, İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik havanın değişmiş olması yüzünden, bu kez önerinin destek toplayabileceğini söyledi.

Zahava Gal-On, Haaretz gazetesine verdiği mülakatta, "Uzun yıllardır İsrail hükümeti Türkiye ile olan ilişkilerine dayanarak, sinik, stratejik ve ekonomik nedenlerle soykırımı tanımayı reddetti." dedi.

Ancak Knesset başkanı Reuven Rivlin konunun siyasi nitelik taşımadığını belirtti.

Rivlin, önerin görüşüldüğü parlamento eğitim komisyonu toplantısını açarken, "Bu konu Knesset'e, İsrail ile Türkiye arasında olup bitenler yüzünden, hesaplaşmak amacıyla siyasi bir konuyu kullanmak istediğimiz için getirilmedi." dedi.

Komisyon Başkanı Alex Miller da konunun 'eğitim ve akademik dünya ile' ilgili yönlerini ele alacaklarını; konunun güvenlik ve diplomasi yönünü değil, okul ve üniversitede nasıl ele alınacağını tartışmak istediklerini belirtti.