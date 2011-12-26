Suriye'ye Arap Birliği'nden yeni gözlemci heyeti

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Suriye'de aylardır süren şiddet olaylarına son verilebilmesi için girişimde bulunan Arap Birliği'nden 50 kişilik bir gözlemci heyeti bugün Şam'a gidiyor.

Ülkedeki başlıca muhalefet grubu Suriye Ulusal Konseyi, dün, Arap Birliği gözlemcilerinin, kendilerine verilen görevi yerine getirebilmeleri için, derhal hükümet güçlerinin kuşatması altında olduğu belirtilen Humus'a gitmesini istedi.

Muhalefet temsilcileri, Humus'ta havan topu ve makineli tüfek ateşi yüzünden birçok kişinin öldüğünü, 120'yi aşkın insanın yaralandığını söylüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Humus'ta üç gündür süren şiddetli topçu ateşi sırasında ölenlerin sayısının en az 18'e yükseldiğini duyurdu.

Konsey, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Humus'un Baba Amr mahallesi yoğun bir kuşatma altında ve 4000 dolayında askerin işgal etmesi tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Suriyeli muhalif gruplar Arap Birliği gözlemcilerinin öncelikle Humus gibi çatışma bölgelerine gitmesini istiyor ve bu bölgelere girişleri engellenirse girişimlerini durdurmaları çağrısında bulunuyor.

Arap Birliği'nin gönderdiği yeni heyetten önce, geçen hafta da 9 kişilik bir öncü heyet Şam'a gitmişti.

Birliğin Suriye'ye göndereceği gözlemci sayısının toplamı 200 dolayında olacak ve bu yetkililer, hem hükümet, hem de muhalefet yetkilileriyle görüşecekler.

Ancak Suriye, Arap Birliği gözlemcilerinin güvenliğinden sorumlu olduğunu açıklamış olduğundan, gözlemcilerin sorunlu bölgelere ne denli özgürce gidebilecekleri henüz belirsiz.