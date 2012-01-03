Taliban muhtemelen Katar'da büro açıyor

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Taliban, Afganistan dışında bir ülkede büro açmak için ön anlaşmaya vardıklarını ve bu ülkenin Katar ya da başka bir Müslüman ülke olacağını söylüyor.

Taliban, siyasi büronun uluslararası toplumla iletişimlerini kolaylaştırmasını umuyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai geçen hafta, barış sürecini güçlendirici bir adım olarak Katar'da büro açılması fikrini destekleyeceğini açıklamıştı.

Muhabirler, Taliban'ın yurtdışında büro açması konusunun daha önce Afganistan hükümeti ile ABD arasında anlaşmazlığa yol açtığını bildiriyor.

Taliban'dan yapılan açıklamada ayrıca ABD'nin Guantanamo üssünde tuttuğu zanlıların serbest bırakılması istendi.

Anadolu Ajansı, açılacak irtibat bürosunun yeri konusunda Katar'ın başkenti Doha öne çıkmadan önce Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da adının geçtiğini bildiriyor.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, irtibat bürosunun ne zaman açılacağı konusunda bir tarih vermedi.

Afganistan hükümetine bağlı Yüksek Barış Konseyi'nin üst düzey müzakerecisi Arsala Rahmani, ''Taliban'ın uluslararası toplumla, özellikle de ABD ile siyasi pazarlık yapabilmesi çok önemli. İrtibat bürosu açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.'' diye konuştu.