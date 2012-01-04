İngiltere Kalp Vakfı: Hayat öpücüğünü unutun

İngiltere Kalp Vakfı, ilk yardım konusunda bugüne kadar önerdiği yöntemlerde kayda değer bir değişikliğe gidiyor.

Uzmanlar, ''Birisini hayata döndürmek için yapılan ilk müdahale esnasında ağızdan ağıza solunumu artık unutun.'' diyor.

Bunun yerine, doğrudan göğüs çeperine düzenli şekilde kalp masajı yapılmasını salık veriyorlar.

Hayat öpücüğüne artık gerek olmadığı mesajı, eski futbolcu Vinnie Jones'un rol aldığı bir televizyon reklamıyla kamuoyuna duyuruluyor.

İngiltere Kalp Vakfı, ağızdan ağıza solunumun birçok insana itici ve hastalık kapma korkusuyla kaygı verici geldiğini söylüyor.

Vakıf, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen birinin göğüs bölgesine bastırarak müdahale etmenin en ideal yol olduğu mesajını yaygınlaştırmayı ve ilk yardım konusunda kamuoyunu daha bilgili ve faal hale getirmeyi umuyor.

İngiltere'de yaklaşık 2 bin kişiyi kapsayan yeni bir anket, kamuoyunun yarısının ilk yardım müdahalesinden kaçındığını ortaya koydu.

Ankete yanıt verenler, hayat öpücüğü uygulamanın iticiliği ya da zorluğunu belli başlı kaçınma nedenleri arasında sayıyor.

İngiltere Kalp Vakfı yetkililerinden üst düzey kardioloji hemşiresi Ellen Mason, tecrübeli biri tarafından gerçekleştirilen ağızdan ağıza solunumun yerini hiçbir şeyin tutmayacağını, fakat bu konuda eğitim almamış bir kişiye en ideal yardım şekli olarak göğüs çeperine bastırmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

Ellen Mason, İngiltere'de her yıl 30 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini ve bu vakaların en az yarısının başkalarının yanında gerçeleştiğini belirtiyor.

Fakat buna rağmen, sıradan insanların panik yaşayarak ilk yardımdan kaçındığını bildiren İngiltere Kalp Vakfı, olabildiğince çok sayıda kişiyi ambulans gelene kadar ilk yardıma girişmekten korkmamaya davet ediyor.