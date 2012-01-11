Oklahoma'da şeriat yasağı temyizden döndü

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde mahkemelerin İslami yasalara göre karar almasını engelleme girişimi durduruldu.

Oklahoma'da 2010 yılında yapılan halkoylamasında, eyalet anayasasına şeriatı yasaklayan bir madde eklenmesi önerisi yüzde 70 destek almıştı.

Ancak federal bir temyiz mahkemesi, dini özgürlüğünün kısıtlanacağı gerekçesiyle dava açan Müslüman toplum lideri Muneer Awad'ı haklı bularak, eyalet anayasasında planlanan değişikliği durdurdu.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) adlı örgütün Oklahoma temsilcisi Muneer Awad, şeriat yasağının, vasiyeti dahil, hayatının her türlü yönünü etkileyeceğini ve Amerikan Anayasası'nın kendisine tanıdığı din özgürlüğü hakkının çiğnenmiş olacağını savundu.

Eyalet anayasasına sözkonusu maddenin eklenmesi önerisinin mimarı olan Cumhuriyetçi Parti üyesi Rex Duncan, girişimin Müslümanlara yönelik bir baskı niyeti taşımadığını, sadece şeriattan korunmak için bir ''ön-saldırı'' düzenlemek istediklerini söylemişti.

Önerilen maddede, ''Oklahoma mahkemeleri diğer ülke ve kültürlerin yasal kurallarına bakmaz, bilhassa şeriatı ve uluslararası hukuku göz önünde bulundurmazlar.'' deniyordu.