Costa Concordia kazasında ölü sayısı arttı

Telif hakkı BBC World Service

İtalya'da kurtarma ekipleri cuma gecesi kayalara çarptıktan sonra batan Costa Concordia yolcu gemisinde beş kişinin daha cesetlerine ulaştı.

Böylece son yıllarda bir yolcu gemisinin karıştığı en büyük kazada ölenlerin sayısı en az 11'e yükseldi.

Yetkililer biri kadın dört kişinin kimliklerini henüz açıklamadı. Ancak sahil koruma görevlilerinden biri bu kişilerin 50-60 yaşlarında olduğunu ve üzerilerinde can yelekleri bulunduğunu söyledi.

Cesetlerin acil durumlarda kullanılan 'toplanma noktaları'ndan birinin yakınında bulundu.

Bu son gelişme öncesinde yetkililer, kayıp sayısının başta sanılandan yüksek olduğunu belirterek, sayıyı 29 olarak vermişti.

Bunlardan dördünün mürettebat, geriye kalanlarınsa ABD, Almanya, Fransa ve İtalya vatandaşı yolcular olduğu düşünülüyor.

Kurtarma ekipleri geminin günlerdir ulaşamadıkları bölümlerinde hala sağ kalanlar olup olmadığını araştırmak için zaman karşı yarış veriyor.

Ancak, Sahil Güvenlik'ten Marco Brusco, hala 'bir umut ışığının' bulunduğunu söyledi.

Patlayıcılarla geçiş açıyorlar

Ekipler, geçişe kapalı olan yerleri açıp ilerleyebilmek için kontrollü patlamalara başvuruyor.

Sahil güvenlik kuvvetleri dalgıç birimlerinin başkanı Rodolfo Raiteri, gemi içindeki koşulların 'felaket' olduğunu söyledi.

Telif hakkı BBC World Service

Raiteri AFP ajansına, "İşimiz çok zor. Koridorlar eşya dolu ve dalgıçların aralarından geçip yüzmesi çok zor" dedi.

Bini mürettebat 4200 kişi taşıyan Costa Concordia, Cuma akşamı Akdeniz turuna çıkmasından kısa süre sonra, Toskana açıklarında bir kayaya çarptıktan sonra yan yattı ve battı.

Geminin sallanmasına ve çalışmalara ara verilmesine yol açan olumsuz hava koşullarının biraz olsun düzelmesi ardından, ekipler bugün girişimlerini yoğunlaştırdı.

İtalya hükümeti, acil durum ilan edileceğini ve olası bir çevre felaketinde kullanılmak üzere ek mali kaynak sağlanacağını açıkladı. Çevre Bakanı, gemiden bir sıvı sızıntısı olduğunu, ancak bunun yakıt olup olmadığının bilinmediğini belirtti.

Kaza sırasında yolculuğuna yeni başlamış olan gemideki yakıtın boşaltılması için bir Hollanda şirketi ile anlaşıldı.

Yakıtın pompalanmasına Perşembe ya da Cuma günü başlanması, işlemlerin iki ile dört hafta arasında sürmesi öngörülüyor.

Kaptan suçlamaların odağında

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Gemiyi işleten şirket, kazaya kaptanın 'onaylanmadan rotadan çıkmasının' yol açtığını öne sürdü. Costa Crociere adlı şirket, kaptan Francesco Schettino'nun kaza sırasında karaya çok yakın seyrettiğini ve şirketin acil durum kurallarını uygulamadığını savundu.

Schettino ölüme sebebiyet verme şüphesiyle gözaltında tutuluyor, ancak kaptan suçlamaları reddediyor. Kaptan kazaya yol açan kayalıklıların kendisinin takip ettiği su altı haritasında yer almadığını söylüyor. Yetkililerin kazanın nedenini belirlemek için açtıkları soruşturma sürüyor. 11 yıldır şirket için çalıştığı belirtilen Kaptan Francesco Schettino da kayanın haritalarda bulunmadığını savundu. Schettino gemiyi yolculardan önce terketmediği konusunda da ısrarlı.

Bugün yargıç önüne çıkarılan Schettino'ya sahil güvenlik ekipleri ile telsiz görüşmeleri dinletildi. Gemiden ayrılıp bir filikaya binmiş olan Schettino yetkililerin sert bir şekilde 'gemiye dön ve güvertede kaç kişi olduğunu bildir" talimatlarına uzun süre direniyor.

Kaydın sonunda ise, döneceğini söylediği duyuluyor. Ancak sahil güvenlik ekipleri bu sözü tutmadığını söylüyorlar.

Schettino'nun gemiyi yolcuları tahliye edilmeden terkettiği kanıtlanırsa, sadece bunun için bile 12 yıl hapis isteminde bulunulabilir.

Gemi kısa sürede 20 derece yan yattığı için yolcular cankurtaran filikalarıyla tahliye edilememiş, pek çok kişi 30 metre kadar derinlikteki denize atlayıp yüzmeye çalıştı.