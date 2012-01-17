La Nina grip salgınlarında etkili oluyor

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Amerikalı bilim adamları dünyada yaşanan son dört grip salgınının, Büyük Okyanus'un doğusunda, soğuk suların deniz yüzeyine çıkmasına yol açan La Nina olayından sonra meydana geldiğini belirlediler.

Araştırmacılar 1918'de başlayan İspanyol Gribi, 1957'deki Asya Gribi, 1958'deki Hong Kong Gribi ve 2009'daki domuz gribi öncesinde La Nina olaylarının yaşandığına dikkat çekti.

Ulusal Bilimler Akademisi'nce yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, grip mikrobu taşıyan kuşlar La Nina olayları sırasında göç alışkanlıklarını değiştiriyor olabilir.

Grip salgınlarının La Nina ile bağlantısının ne olduğu açık şekilde görülemiyorsa da, yapılan araştırmalar, bazı yabanıl kuşların, göçleri sırasında izledikleri rotaların, durdukları yerlerin ve tüy döktükleri dönemlerin, El Nino ve La Nina olaylarının yaşandığı yıllarda farklılık kaydettiğini ortaya koydu.

New York'taki Columbia Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Jeffrey Shaman, BBC'ye açıklamasında, "Yapabileceğimiz en iyi tahmin başka koşullarda birbirlerine karışmayan kuşların, La Nina olaylarında bir araya geldikleri ve bu sırada bir genetik karışım oluşabileceği yönünde." dedi.

Prof. Shaman, "ENSO tabii ki, dünya çapında hava durumunu, yağışları ve nemlilik oranını etkilemekte. Ama bu etkiler dünyanın çeşitli bölgelerinde büyük farklılıklar gösteriyor. Mantıklı bir tablo yok ortada." dedi.

Bu konuda temkinli konuşan uzmanlar, söz konusu iklim olayında grip salgını olasılığının artmasına rağmen, diğer La Nina olaylarında yeni grip türlerinin ortaya çıkmadığına ve grip salgınlarında yalnızca bu olayın etkili ve gerekli olamayacağına da dikkat çekiyorlar.

La Nina, El Nino'nun soğuk türevi. Her iki iklim olayı El Nino Güney Osilasyonu'nu (ENSO) oluşturuyor.

Son yıllarda ortaya çıkan kuş ve domuz gribi salgınları ardından kuşlar, domuzlar ve insanlar ile grip virüsünün genetik yapısı üzerindeki gözlem ve araştırma çalışamalrına ağırlık veriliyor.