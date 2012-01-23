Nadir'e '230 milyon dolarlık' yolsuzluk suçlaması

Kuzey Kıbrıslı işadamı Asil Nadir, İngiltere'de sahibi olduğu şirketi kendisi, yakınları ve dostları için yaklaşık 150 milyon sterlin (230 milyon dolar) hortumlamakla suçlandı.

Savcılık, paranın aralarında Nadir'in Kuzey Kıbrıs'ta sahibi olduğu bankanın da bulunduğu bazı karmaşık bazı yollarla transfer edildiğini öne sürüyor.

Nadir, parayı 1987-1990 yılları arasında sahibi olduğu Polly Peck International (PPI) adlı şirketten çalmakla suçlanıyor.

70 yaşındaki Nadir, 13 emsal dosyada öne sürülen 34 milyon sterlin çaldığı iddialarını reddediyor.

Savcı davanın açılışında iddianamesini jüriye sunarken, Nadir'i şirkette üstlendiği yönetim kurulu başkanlığı ve icra direktörlüğü pozisyonları suistimal etmekle suçladı.

Savcı Philip Shears, mahkemeye Nadir'in şirketin ve özellikle Kuzey Kıbrıs'taki iştiraklerinin işleyişi ve yönetiminde ciddi bir yetkiye sahip olduğunu aktarırken, ''Bu yetkiyi suistimal ederken, PPI'ın on milyonlarca sterlinini zimmetine geçirdi. PPI'ın yöneticisi ve hesabın imza yetkilisi olarak şirketin mali personeline bu parayı havale etme talimatı verme yetkisi vardı'' dedi.

Savcı Shears, ''Ama PPI'ın fonlarının kendisinin ya da yakınları veya ortaklarına aktarılması konusunda bir yetkisi olamazdı'' görüşünü dile getirdi.

Savcı, 1993 yılında yargılanması gereken Nadir'in aynı yılın mayıs ayında İngiltere'den İngiliz yargısının yargılama yetkisi alanı dışında kalan Kuzey Kıbrıs'a kaçtığını da hatırlattı.

Yargılamanın en az dört ay sürmesi bekleniyor.

1980'lerden bugüne

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zengin işadamlarından biri ve Muhafazakar Parti'nin önde gelen bağışçılarından olan Asil Nadir sıfırdan inşa ettiği Polly Peck grubunun başındaydı.

Elektronikten gıda ürünlerine değin geniş bir yelpazede iş yapan ve hissedarlarına büyük kazanç getiren Polly Peck şirketi, 1990 yılında batmıştı.

Asil Nadir, şirketten 34 milyon sterlini gizlice kendi hesabına aktararak Polly Peck'in batışına sebep olmakla suçlanmış ve hakkında yolsuzluk davası açılmıştı.

Mahkemesinin başlamasından hemen önce İngiltere'yi terkeden Kıbrıs asıllı Asil Nadir, Kuzey Kıbrıs'a yerleşmişti.

Kıbrıs Türk yönetiminin İngiltere ile zanlıların iadesi konusunda bir anlaşması yok.

Ağustos 2010'da İngiltere'ye dönen Asil Nadir kefaletle serbest bırakılmış, adli kontrol uygulamasına tabi tutulmasına hükmedilmişti.