Kanada'da töre cinayetine müebbet hapis

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Kanada'da Afganistan göçmeni bir ailenin üç bireyini töre cinayeti iddialarından suçlu bulundu.

Üç genç kızla, babalarının ilk eşi 2009'da Ontario eyaletinde bir kanala düşen bir aracın içinde ölü bulunmuşlardı.

Kızların babaları, erkek kardeşleri ve babalarının ilk eşi birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kanada'da bu suç en az 25 yıl hapis cezası anlamına geliyor.

Savcılık, babanın kızlarının erkek arkadaşları olması ve onaylamadığı şekilde giyinmesine öfkeli olduğunu söylüyor.

Mahkemeye sunulan telefon dinleme kayıtlarında baba Muhammed Şafia'nın ölü kızlarını ''fahişe'' olarak nitelediği belirtiliyor.

Yargıç Robert Maranger, kararı açıklarken sanıklara hitaben ''bu soğuk kanlı, utanç verici cinayetin nedeninin sizin çarpık namus anlayışınıza aykırı davranmaları olduğu anlaşılıyor'' dedi.

BBC'nin Toronto'daki muhabiri Lee Carter, üç aydır devam eden yargılamaların Kanada'yı sarstığını söyledi.

Kararın okunmasının ardından tercüman aracılığıyla konuşan Muhammed Şafia, ''Biz suçlu değiliz, cani değiliz, cinayet işlemedik biz, bu haksızlık'' dedi.

Zeyneb (19), Seher (17) ve Geeti (13) ile Muhammed Şafia'nın ilk eşi Rona Amir Muhammed'in cesetleri Rideau Kanalı'nda Haziran 2009'da kendilerine ait otomobil içinde bulunmuştu.

Niagara Şelaleri'ni ziyaretten Montreal'deki evlerine dönmekte olan kurbanların Kingston kenti yakınlarında mola verdikleri anlaşılıyor.

Savcılık, Muhammed ile eşi Tuğba ile Hamid'in dört kurbanını boğduktan sonra cesetlerini aracın içine yerleştirdiklerini ve sonra da aracı kanala sürdüklerini öne sürüyor.

Savunma makamı ise, ölüm olayının bir gezinti sırasında işlerin ters gitmesiyle yaşanan bir kazanın sonucu olduğunu öne sürüyor.

10 üyeli Şafia ailesi 1992 yılında ayrıldıkları Afganistan'dan Kanada'ya gitmeden önce Avustralya, Pakistan ve Dubai'de yaşamış, 2007'de Kanada'ya göç etmişti.