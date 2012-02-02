Avrupa'da Mini afet: Soğuk havanın sponsoru BMW

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BMW yöneticilerinin yeni Mini modelinin adını duyurmak için yaptığı sponsorluk anlaşması, aracın son yılların en ciddi ölümlerine yol açan soğuk hava dalgası ile özdeşleşmesine yol açtı.

Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava, Doğu Avrupa'da en az 70 kişinin ölümüne neden oldu.

Alman meteoroloji yetkilileri, bu soğuk dalgasını Cooper olarak adlandırıyor.

Çünkü Almanya şirketlere yüksek ve alçak basınç cephelerine diledikleri ismi verip sponsor olma olanağı tanıyor.

Almanya, ABD dışında hava cephelerine isim verme geleneği olan tek ülke.

Otomotiv devi BMW de, yeni modeli Mini Cooper Roadster'ın adını duyurmak için, sıradaki bir hava cephesine Cooper adını vermeyi kararlaştırmış.

Bunun için de yetkililere 299 euro ödenmiş.

BMW: Böyle olacağını bilemezdik

Haberi duyuran Independent gazetesi, BMW yetkililerinin soğuk hava dalgasının can kayıplarına yol açmasından üzüntü duydukları açıklamasını aktarıyor.

Şirket sözcüsünün; "Tabii ki üzgünüz. Ama ortada kasti bir şey yok. Bir hava sisteminin nasıl gelişeceğini baştan bilemezsiniz" dediği bildiriliyor.

Avrupa'da geçen hafta sonundan bu yana kaos yaratan hava sistemine sponsor olma fikrinin ardında ise Münih merkezli reklam ajansı Sassenbach var.

Şirket, önümüzdeki aylarda da bir alçak basınç cephesine 'Minnie' adını vermeyi öngörüyordu.

Ajans bir hava olayına sponsor olma kararını "rüzgar ve her türlü hava koşuluna dayanıklılık" fikrini vurgulamak için aldıklarını söylüyor.

Mini Cooper'ın internet sitesinde ziyaretçiler aracın 'güzel havasına kapılmaya' çağırılıyor.

Soğuk hava dalgası Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıcaklığın -30'un altına düşmesine yol açtı.

Soğuğun en şiddetli olduğu ve 40 kişinin donarak öldüğü Ukrayna'da, 500 kadar kişi de hastanelerde tedavi altında.

Avrupa genelinde pek çok kentte okullar tatil edildi, pek çok ülkenin karayollarında önemli aksamalar yaşanıyor.