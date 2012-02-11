Güney Afrika'nın Mandela'ya vefası

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, üzerinde ülkenin ilk siyah Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın resminin bulunduğu yeni banknotlar basılacağını açıkladı.

Zuma, Mandela'nın hapisten çıkışının 22'inci yıldönümünde yaptığı açıklamada, bunun, "ülkenin Mandela'ya duyduğu büyük minnettarlığın küçük bir göstergesi" olduğunu söyledi.

93 yaşındaki Nelson Mandela, 27 yıl hapsedildikten sonra, 11 Şubat 1990'da serbest bırakılmıştı.

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı ve azınlıktaki beyazların iktidarına karşı verdiği mücadele nedeniyle 1993 yılında Nobel Barış ödülü'ne layık görülen Mandela sağlık sorunları nedeniyle bir süredir halkın önüne çıkmıyor.

Cumhurbaşkanı Zuma, halkı arasında üyesi olduğu kabilenin verdiği Madiba ismiyle anılan Mandela'nın serbest bırakılmasının ülkede yeni bir dönemi ve umudu başlattığını söyledi.

Pretoria'daki Merkez Bankası'nda, yeni banknotları tanıtan Zuma, "Bu küçük jestle, Güney Afrika halkı olarak, yaşamını öncelikle ulusuna ve tüm insanlığa adayan Mandela'ya minnettarlığımızı gösteriyoruz." dedi.

Güney Afrika ekonomisi çalkantılı bir dönem geçiriyor. Zuma'nın Merkez Bankası'nda bir basın toplantısı yapacağı haberi, piyasalarda kısa süreli bir dalgalanmaya da neden oldu.

Üzerinde Nelson Mandela'nın resmi bulunan yeni banknotların basımına başlandı ancak ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir açıklama yapılmadı.