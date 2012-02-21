Mafyayla savaşan büyükanne

Telif hakkı BBC World Service

Ufak tefek boyu, kır saçları ve 70 yaşıyla Raffaella Ottaviano ilk bakışta bir kahramana benzemeyebilir.

Ama işte Napoli'nin heybetli mafyası Camorra'nın karşısına dikilmeyi başarmış.

Gangsterlere 'durun' diyen Ottaviano, onları uzaklaştırmak için bir hareket başlatmış.

Herşey Camorra'dan bazı adamların Napoli'ye komşu Ercolano kasabasında Ottaviano'nun butiğine girmesiyle başlamış.

"Neden burada olduğumuzu biliyorsun" demişler.

'İl pizzo' diye anılan haracı almak için.

Camorra nesillerdir Ercolano ve civarındaki dükkan, bar ve diğer küçük işletme sahiplerinden haraç topluyor.

Ancak Bayan Ottaviano bu parayı vermemeye karar vermiş.

O günü anlatırken "Bakın, lütfen dükkanımı hemen terk edin, ödemeye niyetim yok" dediğini hatırlıyor.

"Adamlar 'Ne yaptığının farkında mısın sen?' diye sordular.

"Ben de 'Beni ilgilendirmez, çıkın!' dedim."

Camorra, İtalya'nın en eli kanlı ve acımasız mafya örgütü olarak biliniyor. Kurbanları genelde konuşmamayı tercih ediyor.

Ancak Bayan Ottaviano sessizliği bozmuş.

Polise gidip, arşivlerindeki fotoğraflardan ofisine gelen adamları teşhis etmiş. Adamlar tutuklanmış, Ottaviano'ya korumalar verilmiş.

"1,5 yıl yalnızca polisler ve ben vardık. Beni hiç yalnız bırakmadılar." diyor.

Telif hakkı BBC World Service

Ancak yavaş yavaş Ercolano'daki başka dükkan sahipleri de onun izinden gidip, haraç vermeyi reddetmeye başlamış.

Önce 2-3 kişilermiş, sonra birkaç kişi daha katılmış onlara. Gizli gizli buluşup, sonunda belediyenin de yardımıyla bir dernek kurmuşlar.

Sene 2006'ymış. O tarihten beri hareketleri hem kalabalıklaşmış, hem de kararlılığı ve gücü artmış.

Artık Camorra'ya haraç vermeyi reddeden 80'den fazla işyeri var. Ve sayıları giderek artıyor.

Ama Raffaella, mafyanın intikam almasından korkmuyor mu acaba?

"Sakinim" diyor kendisi, "Bunu düşünmüyorum bile. Aksi halde hayata devam etmek zor olurdu.

"Artık korku yok. Hepimiz birleştik. Böyle sürüp gidemezdi. Camorra ile savaşmalıyız. Yalnızca lafta değil, eylemlerimizle de savaşmalıyız."

Ama bazen Camorra'nın kendisine meydan okuyanları cezalandırdığı da oluyor.

Ercolano'ya fazla uzak olmayan Portici kasabasında Raffaelle Rossi'nin bir lokantası var; adı Ciro a Mare.

Konumu mükemmel: Napoli Körfezi'nin kıyısında, Capri adasına nazır.

Lokanta iyi iş yapıyormuş; ta ki Camorra ilgilenmeye başlayana dek.

Yıllık 50 bin euro haraç istemişler. Rossi reddetmiş.

Telif hakkı BBC World Service

Önce lokantanın pencerelerine ateş açılmış. Sonra bir gece, lokanta kapandıktan sonra girişine bomba konulmuş.

Sonra bir gün arabasıyla giderken, motorsikletli iki adam üzerine ateş açmış. Ve sonunda, lokantayı ateşe vermişler.

Ama lokantasının enkazında konuştuğumuz Rossi, burayı yeniden yaptırıp açmaya kararlı olduğunu söylüyor. Ve korksa bile, Camorra'ya para vermeyeceğini belirtiyor.

"İnsanız" diyor, "Bugün bile korkuyoruz, bunu inkar edemem. Hem de çok. Ama bu tarz baskıları durdurmak lazım.

Vergi desteği

Ercolano'lu dükkan sahipleri savaşı kazandıklarına inanıyor.

Başarılarını yalnızca cesaretlerine borçlu değiller. Polis de onlara güçlü bir destek veriyor.

Onlarca 'Camorristi' haraç almaya çalışmaktan tutuklanmış.

Belediye de mafyaya meydan okuyanlara yardımcı olup, İtalya'da belki de ilk kez polise şikayette bulunan işyeri sahiplerine vergi indirimi önermiş.

Napolili mafya davaları savcısı Rosario Cantelmo, bölgede daha önce böyle bir direnişe hiç rastlamadığını söylüyor ve ekliyor:

"Ercolano'da Camorra'nın kökünü kazımış değiliz. Daha savaşı kazanmadık ama pekçok önemli çatışmayı kazandık."