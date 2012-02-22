Tsunamiyle yayılan enkazın haritası çıkarıldı

Telif hakkı Reuters

Japonya'daki deprem ve dev boyutlardaki tsunaminin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ancak Büyük Okyanus sularında hala felaketin etkileri görülüyor.

Önce kıyıya vuran, daha sonra karanın içlerine dek ilerleyen suların geri çekilirken taşdığı büyük enkazın kalıntılarının hala okyanusta yüzdüğü görülüyor.

Merkezi Hawaii'de bulunan Uluslararası Pasifik Araştırma Merkezi'nce hazırlanan bir modele göre, enkaz taşıtan dalganın büyük bölümü doğuya doğru yayıldı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Merkezin bilimsel bilgisayar programcısı Jan Hafner, "Modelimizi yalnızca tahminler yapabilmek için kullanabiliyoruz. Şimdiye dek enkaz kalıntıları 2000 deniz milinden (yaklaşık 4000 km.) öteye yayılmış görünüyor. Yayılım alanının genişliği ise 1000 deniz milinden (2000 km.) fazla." dedi.

Araştırma ekibinin hazırladığı model, deniz yüzeyinin yüksekliği ve rüzgarın kuvveti esas alınarak tasarlandı ve bölgedeki olası değişim bir animasyon şeklinde ortaya konuldu.

Japon uzmanlar, 11 Mart'taki deprem ve ardından gelen tsunami sonucu 20 milyon ton dolayında enkaz ortaya çıktığını tahmin ediyor.

Bu enkazın büyük bölümünün toprak üzerinde kaldığı, denize çekilen enkazın önemli bir kısmının hızla batmış olduğu ancak bir milyon ton tutarında enkazın hala su üzerinde yüzdüğü düşünülüyor.

Tsunami sırasında çekilen video görüntülerinde, sularla savrulan enkaz arasında ters yüz olmuş deniz taşıtları ve arabalardan, temellerinden sökülüp sürüklenen bütün haldeki binalara kadar akla gelebilecek herşey görülüyordu.

Japonya açıklarındaki başlıca su akıntısı Kuroşio akıntısı. Denizde yüzen enkazın büyük kısmı bu akıntıyla yayıldı.

Denizde yüzen enkazın zamanla çürüyüp batacağına inanılmakla birlikte, çevreciler, ufak ve özellikle plastik maddelerin deniz organizmalarının sindirim sistemine karışacağından kaygılı.