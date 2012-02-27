Çinli turistleri cezbetme yarışı

Duabi'nin baharat pazarında kakule, safran, tarçın ve karanfil küfeleri arasında satıcılar turistleri dükkanlarına çekme yarışı içinde.

Satıcılar, dillerinden düşürmedikleri "Guten tag", "Bonjour" ve "Ciao" sözcüklerine artık, Mandarin dilinde 'Merhaba' anlamına gelen "Ni Hao" sözcüğünü de eklemişler.

Zira Çinli turistlere giderek daha çok rastlanır oldu Dubai'nin turistik noktalarında. Geçen yıl, 2010'a kıyasla yüzde 50 artış kaydederek 150 bin Çinli turist geldi Birleşik Arap Emirlikleri'ne.

Bu gerçl 9 milyon turist çeken ülke açısından büyük bir sayı değil ama, Birleşik Arap Emirlikleri, 2020 yılına dek 15 milyon turist hedefine ulaşmak istiyorsa, daha fazla servete ve daha fazla seyahat özgürlüğüne sahip olan Çin'in filizlenen orta sınıfından daha fazla turist çekmek zorunda.

Çinli turist sayısında artış

Pekin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne "tercihli ülke' statüsü tanımasıyla, Çinli turistlerin, özellikle de grup halinde seyahat ediyorlarsa, buraya gelmeleri epey kolaylaştı.

Çin seyahat acentası Hunter International için çalışan rehber Liang Huaiqiang, Dubai'nin hiç bu kadar ilgi görmediğini anlatıyor. "2007'ye dek bana pek iş çıkmazdı. Ama 2008'den itibaren işler canlanmaya başladı. Önce Pekin ve Guangzhou'dan geliyorlardı. Ama şimdi Şanghay ve Kunming gibi kentlerden daha fazla sayıda turist geldiğini görüyorum." diyor...

Yelkenliye benzer tasarımıyla ünlü Burj Al Arab otelinin girişindeki abartılı havuzun çevresinde toplanan ve fotoğraf çektiren turistlerin çoğu Çinliler.

Otele geçen yıl gelen turistlerin dörtte biri Çinliydi. 2008'deyse bu oran sadece yüzde 4'dü. Otel bu oranı bu yıl yüzde 30'a çıkarmayı umuyor. Turistler geceliği 3000 dolar olan otelde bir gece olsun kalıyor.

Vergi cazibesi

Dubai'ye gelmek için para biriktirenler, suni adalar ve çok yüksek gökdelenleri kadar ünlü olan alışveriş imkanı için geliyorlar buraya.

Dubai Turizm ve Ticaret Dairesi'nden Abdullah bin Suwaidan, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri de dahil olmak üzere, 70 alışveriş merkezine sahip olan, vergisiz alışveriş olanakları sunan Emirlik'in, güvenli ortamı ve düzenli uçuşlarıyla, Çinli turistler için çok cazip olduğu inancında.

Abdullah bin Suwaidan, "Geçen yıl Çin'e gittim; insanlar alışveriş için buraya geldiklerini anlatıyorlardı. Şaşırdım, zira Çin'de de pek çok mağaza vardı. Niye buraya kadar gelsinler ki? Ama işte, buradaki hizmeti, imkanları, markaları seviyorlar. Ayrıca satışlar vergisiz olduğu, lüks tüketim malları Çin'den çok daha ucuz olduğu için geliyorlar." diyor.

Ama Dubai'ye gelenlerin hepsi de "alışveriş tutkunları" değil. Eski çarşılardan birinde gezerken rastladığım Pekinli Zhang Rubin'in elinde alışveriş çantaları yoktu.

"Benim pek param yok. Bakmak, görmek, öğrenmek için buradayım. Hiçbir şey almayacağım." diyor Zhang Rubin ve geçen yıl da Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gittiğini, oradan da birşey almadığını anlatıyor.

İstikrarlı büyüme

Bazılarıysa gerçek anlamda alışveriş yapıyorlar. Dubai'nin ana havalanındaki satışların çoğunu yöneten Gümrüksüz Eşya İşletmesinin başkan yardımcısı Colm McLoughlin, bazı turistlerin ayrılacakları ana kadar harcama yapmaya devam ettiklerini anlatıyor.

"Lüks saatlerin yüzde 40'ını, en pahalı içkileri alanlar Çinli turistler. En pahalı parfümleri, çoğunlukla Çinliler satın alıyor. Armani çantalar deseniz, yine Çinliler alıyor. Ve bu iş büyüdükçe büyüyor." diyor McLoughlin.

İşletme, Çinli müşterilere satış yapabilmek için Madarince konuşan eleman almak üzere Çin'e gitmiş yakınlarda. Ayrıca Çin parası yuan ve Çin'de çok kullanılan bir kredi kartı da kabul edilir olmuş havaalanındaki alışverişlerde.

Peki acaba Dubai havaalanının tamamında en çok satan şey nedir dersiniz?

Sadece Çinlilerin, satın aldığı en kaliteli Çin sigarası Chunghwa... Yaşadıkları Orta Doğu macerasından kendilerine ait bir tat götürüyorlar geriye.

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyse, Çinli turistlerin güzel anılarla döndüklerini ve geleceğin en çok gelir getirecek turist piyasası gözüyle bakılan ülkelerinde, aileleri ve dostlarına Dubai'den övgüyle söz ettiklerini umuyorlar.