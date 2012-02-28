Pakistan'da otobüse pusu: 18 ölü

Pakistan'da bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, şu ana kadar eylemi üstlenen olmadığını söylüyor.

Otobüsün Ravalpindi kentinden kuzeydeki Gilgit'e giderken Kohistan kenti yakınlarında saldırıya uğradığı bildirildi.

Kohistan'daki dağlık bölgede militan faaliyetler olduğuna dair bir bilgi yok, ancak yetkililer yakınlardaki Swat vadisinin geçmişte Taliban'ın kontrolünde olduğunu kaydediyor.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan yerel polis yetkililerinden Muhammed İlyas, yolun her iki tarafında saklanan silahlı kişilerce gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayın nedenine ilişkin ayrıntı da yok, ancak bazı tahminlerde saldırının arkasında mezhep geriliminin olabileceği de dile getiriliyor.

Bir polis sözcüsü Reuters haber ajansına ölenlerin azınlık Şii nüfusuna sahip olduğunu, otobüsün de olay sırasında çoğunlukla Sünni aşiretlerin bulunduğu bölgeden geçtiğini kaydediyor.

Muhabirler, dağlık bir yer olan Kohistan'ın 500 bini bulan nüfusunun üçte ikisinin göçebe olduğunu kaydediyor.