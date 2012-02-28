Yaralı gazeteci Humus'tan çıkarıldı

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Suriye'de geçen hafta yaralanan İngiliz Sunday Times muhabiri Paul Conroy şiddetli çatışmaların devam ettiği Humus kentinden kaçırıldı.

Diplomatlar yaralı gazetecinin Pazartesi günü Suriye muhalefeti ve kendilerini Özgür Suriye Ordusu diye adlandırılan grubun yardımıyla Humus'un ateş altındaki Baba Amr mahallesinden çıkarıldığını söylüyorlar.

Yine geçen haftadan beri yaralı olan Fransız Le Figaro gazetesi muhabiri Edith Bouver'in nerede olduğu ise bilinmiyor.

İki gazeteci de geçen hafta çatışma bölgesinde gazetecilerin çalıştığı derme çatma ofise yönelen saldırıda yaralanmıştı.

Amerikalı Sunday Times muhabiri Marie Colvin ile Fransız fotoğrafçı Remi Ochlik bu saldırıda yaşamlarını yitirmişlerdi.

Suriye Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Baba Amr mahallesine ulaştığını, hamile bir kadın, eşi ve yaşlı ve hasta bir kadını tahliye ettiğini, ancak yaralı Batılı gazetecilerin yanı sıra ölen Batılı gazetecilerin cenazelerini bölgeden çıkarmayı başaramadığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü UNHCR bugün Cenevre'deki olağanüstü toplantısında Suriye'de giderek kötüleşen insani durumu değerlendiriyor.

Uyarı ateşi

Tahliye edildiği haberi gelen 47 yaşındaki İngiliz gazeteci Paul Conroy'un babası oğlunun sağ salim Suriye'den çıktığını bildirdi.

Les Conroy, "Beyrut'tan yeni haber aldık" dedi.

Beyrut'taki BBC muhabiri Jim Muir, güvenliği konusundaki kaygılar nedeniyle Paul Conroy'un yerinin şimdiye kadar gizli tutulduğunu belirtiyor.

Suriye muhalefetinden kaynaklar gazetecinin Baba Amr'dan Pazartesi günü çıkarıldığını ve aynı gece Suriye'nin kırsal bölgelerinden geçirilerek Lübnan'a ulaştırıldığını söylüyorlar.

Bir kaç gün önce kaydedilen bir video filminde gazeteci Conroy, bacağında üç büyük yara olduğunu ve Özgür Suriye Ordusu'nun sağlık elemanları tarafından tedavisinin yapıldığını söylemişti.

Fransız Le Figaro muhabiri Edith Bouvier'in yaraları daha ciddi ve bacağında çok sayıda kırık olduğu bildiriliyor.

Salı günü gelen bazı haberlerde Bouvier'in Lübnan'a kaçırıldığı öne sürülmüştü, ama bunu yalanlayan haberler de geldi.

Bu arada ölen gazeteciler Marie Colvin ve Remi Ochlik'in cenazelerine ne olduğu bilinmiyor.

Colvin'in annesi Rosemarie BBC'nin Today programında huzur bulabilmek için kızının cenazesini kavuşmayı beklediğini söylemişti.