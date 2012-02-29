Kahire'deki 'El Kaide tutuklamasında' çelişkili haberler

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Mısır'dan El Kaide'nin üst düzey yetkililerinden birinin Kahire havaalanında yakalandığına ilişkin çelişkili haberler geliyor.

Devlet medyası, El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Seyfül Adil'in yakalandığını duyurdu. Ancak adının Muhammed İbrhim Makkvi olduğunu söyleyen bir kişi gazetecilere, bir zamanlar El Kaide'de yer almakla birlikte Seyfül Adil olmadığını söyledi.

Mısır ordusunda bir dönem albay rütbesinde görev yapmış olan Seyfül Adil, 1988'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerini hedef alan bombalı saldırılarda rol oynadığı ve 11 Eylül eylemcilerinin bazılarını eğitiği suçlamalarına hedef olmuştu.

ABD, Adil'in başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

El Kaide'nin önde gelen isimlerinde Seyfül Adil'in Kahire havaalanında yakalandığı açıklandı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan bir havaalanı yetkilisi, Adil'in Pakistan'dan geldiğini, Mısır'ın başkentine ulaşmadan önce Dubai'de aktarma yaptığını söyledi.

Mısırlı olan Seyfül Adil, bir zamanlar askeri operasyonlardan sorumluydu ve Usame bin Ladin'in güvenlik konularındaki en yetkili isimlerinden biriydi.

Seyfül Adil'in Afganistan'ın ABD liderliğinde 2011 yılında işgal edilmesinin ardından Usame bin Ladin'in oğlu Saad bin Ladin'le birlikte İran'a kaçtığı sanılıyor.

İkilinin İran'da devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor.

İran bu ikilinin ülkede olduğu iddialarını kabul etmiyor.

2002'den sonra Seyfül Adil'in imzasıyla yayınlanan mektup ve internet açıklamaları, önde gelen gözlemcilerin kendisinin bölgedeki El Kaide liderleriyle temasta olduğunu düşünmelerine neden oldu.