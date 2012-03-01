17 STK çalışanı Mısır'ı terk etti

Telif hakkı AP Image caption Mısır polisi 17 STK'nın binasında arama yapmıştı

Mısır'da yabancı devletlerce finanse edilen sivil toplum kuruluşlarında çalışan 17 kişi, haklarındaki seyahat yasağının kaldırılmasından bir gün sonra ülkeyi terk etti.

Amerika Birleşik Devletleri ile Mısır arasında bu kişiler hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle sorunlar çıkmıştı.

Mısırlı yetkililer Aralık ayında ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşunun ofislerine, gerekli izinlere sahip olmadıkları gerekçesiyle baskın düzenlemişti.

Ülke dışına çıkan zanlılar arasında Mısır, Amerikan, Filistinli, Norveçli, Sırp ve Almanlar var.

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'daki sivil toplum kuruluşlarına yapılan baskılar nedeniyle bu ülkeye yapmakta olduğu 1.3 milyar dolarlık yardımı askıya almakla tehdit etmişti.

Mısır resmi haber ajansı Mena, ülke dışına çıkan kişilerin Kahire havaalanına Amerikan büyükelçiliğinin bir çalışanının gözetiminde gittiklerini duyurdu.

Mısır polisi, Aralık ayında baskın düzenlediği 17 sivil toplum kuruluşunun binalarındaki belgelere ve bilgisayarlara el koymuş, bu kuruluşlarda çalışan kişilere de seyahat yasağı koymuştu.

'Sivil toplum kuruluşu değiller'

Başlatılan soruşturmanın ardından 43 kişinin yargılanmasına karar verilmiş ancak bu kişilerden bazıları ülke dışına çıkmıştı.

Bu kişiler yasadışı uluslararası yardım aldıkları ve gerekli izinlere sahip olmadan örgütlenmeleri gerekçesiyle yargılanıyordu.

Soruşturmayı yürüten hâkim, sivil toplum kuruluşu adı altında çalışma yapan bu kuruluşların "tümüyle siyasi faaliyetler" yürüttüklerini belirtiyor.

Mısırlı yetkililer de bu kuruluşların bu nedenle "sivil toplum kuruluşu" sayılamayacaklarını savunuyor.