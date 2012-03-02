İngiltere'nin Eurovision adayı Humperdinck

İngiltere'yi bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nda romantik müziğin kralı olarak bilinen Engelbert Humperdinck temsil edecek.

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75 yaşındaki sanatçı, aynı zamanda Eurovision tarihinin en yaşlı yarışmacısı.

Engelbert Humperdinck, en çok 1967 yılında yayımladığı Release Me adlı şarkısıyla biliniyor.

Şarkı, efsane grup Beatles'a ait Strawberry Fields Forever'ın bir numaraya yerleşmesini engellemişti.

Engelbert Humperdinck, yarışmaya katılacak olmaktan büyük onur duyduğunu açıkladı.

Bu yılki yarışma, geçen yılın birincisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26 Mayıs'ta yapılacak. Yarışmanın dünya genelinde 120 milyon kişi tarafından izleneceği belirtiliyor.

Humperdinck'ın söyleyeceği şarkı henüz açıklanmadı, ancak BBC kayıtların Londra, Los Angeles ve Nashville'de yapılacağını açıkladı.

Şarkının ardında güçlü bir yapım ekibi var. Bestecilerden birinin, James Blunt'ın büyük ün kazanan You're Beautiful şarkısının bestecisi, Sacha Skarbek olduğu bildirildi.

Gerçek ismi Arnold Dorsey olan Humperdinck, 45 yıllık müzik kariyeri boyunca 150 milyonu aşkın albüm sattı.

Sahne ismi ise ondokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Alman besteciden geliyor.

İngiltere'de geçen seneye kadar adaylar halkın oylarıyla seçiliyordu. Bu son tercihse kimi çevrelere göre büyük bir "yaratıcılık ürünü".

Zira Eurovision, Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de büyük ilgiyle izlenen bir yarışma. Ancak İngiltere son yıllarda pek varlık gösteremedi.

Humperdinck Eurovision'un en yaşlı yarışmacısı. Kazanırsa İngiltere'ye onbeş yıldır ilk birinciliğini getirecek.