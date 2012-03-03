Humus yeni Srebrenitsa mı?

Suriye güçlerinin bombaladığı Humus'un Baba Amr semtinden yaralı halde çıkarılan İngiliz fotoğrafçı Paul Conroy, bombardımanın tarihe Srebrenitsa ya da Ruanda'da yaşananlarla kıyaslanacak bir katliam olarak geçeceğini söyledi.

47 yaşındaki Conroy'un yaralandığı bombardımanda İngiliz gazeteci Marie Colvin ile Fransız foto muhabir Rémi Olchik hayatını kaybetmişti.

Bu arada Suriye Kızılayı, geçen ay öldürülen İngiliz gazeteci Marie Colvin ile Fransız fotomuhabir Rémi Olchik'in cesetlerini Şam'daki Fransız ve Polonyalı diplomatlara teslim etti.

Paul Conroy, dün gece BBC'de yayımlanan Newsnight programında Baba Amr'da "sivil nüfusun sistematik şekilde katledildiğine tanık olduğunu" anlattı.

Bulunduğu savaş ortamlarından hiçbirinde bu seviyede bir tecrübe yaşamadığını anlatan Conroy, on yıl içinde tüm dünyanın bu olaydan dolayı utanç duyacağını söyledi.

Conroy, "10 yıl içinde bir soruşturma yapacağız ve insanlar bunlar nasıl yaşandı diyecek?" ifadesini kullandı.

Suriyeli güvenlik güçlerinin Baba Amr'a yönelik bombardıman sırasında ayrım gözetmediğini anlatan Conroy, burada yaşayan insanların ve binaların yokedilmeye çalışıldığını savundu.

Conroy, "Askeri hedef yok. Apaçık ve sistematik şekilde sivil nüfus katlediliyor." diye konuştu.

Paul Conroy, şarapnel yarası aldıktan sonra günlerce Baba Amr'da mahsur kalmıştı.

Londra'da kaldırıldığı hastanedeki odasında görüşülen Conroy, Humus'ta yaşayanların ölmeyi bekler halde olduklarını söyledi.

Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Conroy, Baba Amr düştüğünde, rejimin dikkatini başka bölgelere çevireceğini belirtti.

Suriye'de ayaklanma bundan bir sene önce barışçı gösterilerle başladı.

BM o zamandan bu yana 7500'ü aşkın kişinin öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Suriye, güvenlik güçlerine mensup 1345 kişinin öldürüldüğünü söylüyor, ölen sivilleri sayısını ise 2493 olarak veriyor.