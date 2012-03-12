Mısır'da zorla bekaret testine aklama

Mısır'da kadın protestoculara zorla bekaret testi yapmakla suçlanan bir askeri doktor, askeri mahkemede aklandı.

Mısır resmi haber ajansı, Ahmed Adil adlı doktorun, tanıkların ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle aklandığını duyurdu. Dava, kendisine bekaret testi yapıldığını söyleyen Samira İbrahim adlı bir kadın tarafından açılmıştı. Mahkeme binası önünde toplanan bazı göstericiler, kararı protesto etti. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden birkaç hafta sonra; Mart 2011'de gözaltına alınan Samira İbrahim ve diğer eylemcilerin bekaret testi konusundaki açıklamaları kamuoyunda büyük öfke yaratmıştı.

'Mısır'ın namusu lekelendi'

Kadınlar ifadelerinde bir erkek doktorun gerçekleştirdiği beş dakikalık testi ordunun istediğini söyledi. Askeri yetkililer önce suçlamayı reddetti. Ancak Uluslararası Af Örgütü, daha sonra adının açıklanmasını istemeyen bir generalin uygulamayı kabul ettiğini bildirdi. İbrahim bu testlerin tekrarlanmaması için dava açtığını söylerken Kahire idare mahkemesi uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Samira İbrahim, Ahmed Adil'in duruşması öncesinde tanıklarının son dakikada ifadelerini değiştirdiğini söyledi. İbrahim, Twitter mesajında kararın "Mısır'ın namusunu lekelediğini" ve mücadelesini sürdüreceğini belirtti.