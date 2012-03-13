'İnternet düşmanı' ülkeler

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, her yıl yayımladığı "İnternetin düşmanları" listesine Bahreyn ve Belarus'u da dahil etti.

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Böylece, örgütün internete erişimi sınırlayan, içeriği filtre eden ya da blog yazarlarını hapse atanlar listesindeki ülke sayısı 12'ye çıktı.

'İNTERNETİN DÜŞMANLARI' Bahreyn Belarus Birmanya Çin İran Küba Kuzey Kore Suudi Arabistan Suriye Türkmenistan Özbekistan Vietnam

Örgüte göre, 2011'in "İnternet vatandaşları" için en "ölümcül" yıl oldu.

Geçen yıl internete yazdıklarından dolayı 199 kişi gözaltına alındı. Bu, 2010'a göre yüzde 31'lik bir artışa karşılık geliyor.

Çin, Vietnam ve İran'dan sonra en fazla blog yazarının hapiste olduğu ülke.

'Türkiye izleme altında'

Hindistan ve Kazakistan da daha baskıcı olmaya başladıkları şüphesiyle izleme listesine alındı.

Türkiye de bu listede yer alıyor.

Listede Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Eritre, Fransa, Güney Kore, Malezya, Mısır, Rusya, Sri Lanka, Tayland ve Tunus da bulunuyor.

Türkiye'de birçok siteye erişimin engellendiğini, blog yazarları ve internet gazetecileri hakkında davalar açıldığını belirten örgüt, geçen yıl sonlarında yürürlüğe giren filtreli internet uygulamasının "örtülü sansür" olduğunu savundu.

Avustralya, çocuk pornosunu engellemeye çalışan hükümetin zorunlu filtre uygulaması getirme çabaları nedeniyle listede yer alıyor.

Fransa'nın da, korsan program indirenlerin internet bağlantılarının kesilmesini öngören yasa nedeniyle bu listede olduğu belirtiliyor.