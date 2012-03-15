Taliban ABD'yle diyaloğu askıya aldı

Telif hakkı AP Image caption Taliban özellikle ABD ve Almanya'nın çabalarıyla diyaloga ikna edilmişti

Afganistan'da NATO öncülüğündeki yabancı güçlere ve hükümete karşı savaşan Taliban, ABD ile diyalog için Katar'da açtığı irtibat ofisini askıya aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri, Taliban'la diyalog için sürdürdüğü çabalar sonucunda hareketi, Katar'da büro açmaya ikna etmişti.

Bu arada Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, bir Amerikan askerinin 9'u çocuk 16 sivili öldürmesi olayının ardından, NATO öncülüğündeki güçlerin, köylerden ve kırsal alanlardan çekilmesini istedi.

Karzai, Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'ya, Afgan ordusunun 2013 yılından itibaren ülke güvenliğinde öncülüğü eline alabileceğini de söyledi.

Taliban liderleri yayımladıkları açıklamada irtibat bürosunu "Amerikalıların muğlâk, sağlam olmayan ve dengesiz" yaklaşımları nedeniyle askıya aldıklarını belirtti.

Taliban'a göre ABD'li yetkililer, Katar'daki siyasi büronun kurulması ile ilgili koşulları ve tutukluların iade edilmesi konusundaki şartları sürekli değiştiriyor.

Tutuklu değişimi beklentisi darbe aldı

BBC'nin Kabil'deki muhabiri Quentin Sommerville, Guantanamo'daki cezaevinde tutulan beş Taliban savaşçısı ile Taliban'ın elindeki bir Amerikan askerinin takas edilmesinin birkaç hafta içinde gerçekleşeceği konusunda şimdiye kadar bir beklenti olduğunu söyledi.

Muhabirimiz, Katar'daki büronun askıya alınması kararının Taliban'la barış müzakereleri konusunda atılan adımlara büyük bir darbe olduğunu söylüyor.

ABD'li diplomatik kaynaklar, Taliban'a Afgan hükümetinin de müzakerelerde taraf olması şartını koyduklarını belirtiyor.

Muhabirimiz, Taliban'ın gayrı meşru gördüğü Karzai hükümetinin müzakerelere girmesini kabul edilemez bulduğunu vurguluyor.