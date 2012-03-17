Portre: Abdullah Senussi

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Eski Libya istihbarat şefi Abdullah Senussi, eski lider Muammer Kaddafi'nin en yakın yardımcılarından biriydi.

Libya'nın önde gelen isimlerinden biri olan Senussi, Kaddafi'nin baldızıyla evliydi ve Kaddafi yönetimi altında, dış güvenlik örgütü başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlenmişti.

Basına sızan ABD Büyükelçilik belgelerine göre, Abdullah Senussi, Albay Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de yakın danışmanlarından biriydi.

2011 Haziran'ında Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'daki ayaklanmanın başladığı Şubat 2011'de insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle, Albay Kaddafi ve oğlu Seyfülislam'ın yanı sıra, Senussi hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı.

Abdullah Senussi, 1996'da Trablus'ta Ebi Selim cezaevinde 1000'i aşkın sayıda mahkumun katledilmesi de dahil, diğer başka insan hakkı ihlalleriyle de suçlanıyordu.

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Senussi, 1989 yılında Fransız UTA yolcu uçağının bombalanması olayında oynadığı rol nedeniyle, 1999'da, Fransa'da gıyabında hüküm giydiği için yurt dışına çıkamıyordu. Fransız uçağı Batı Afrika ülkesi Nijer üzerinde havaya uçurulmuş ve 170 yolcu ölmüştü.

Libya ve Arap kaynaklarıyla Batılılar, Senussi'yi, mahkumları bizzat döven ve taciz eden zalim biri olarak niteliyorlar.

Libya'daki eski siyasi kadronun diğer seçkin isimleri gibi, Abdullah Senussi'nin de geniş çaplı iş ilişkileri vardı.

Libya isyanının başlamasından sonra Tuğgeneral Senussi, protestocuları öldürme emri vermek ve Kaddafi için çarpışmak üzere yabancı paralı asker almakla suçlanıyordu.

Bir aşamada Senussi'nin de ülke dışına kaçıp eski dışişleri bakanı Musa Kusa'ya katılacağı yolunda haberler çıkmış; ancak bu iddialar daha sonra yalanlanmıştı.