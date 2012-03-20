Fransa: Saldırılarla ilgili ne biliyoruz?

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Ülkenin güneyinde 7 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına sebep olan üç silahlı saldırı, aynı kişinin başka saldırılar da düzenleyebileceği kaygısıyla ülke çapında güvenlik alarmına yol açtı. Şu ana kadar saldırılarla ilgili olarak edinilen bilgiler neler?

Her üç saldırı da gündüz saatlerinde mopedli bir kişi tarafından aynı silahla gerçekleştirildi.

Saldırıların tümü Toulouse ile Montauban arasında, 50 kilometre çapında bir alan içersinde gerçekleşti.

İlk iki saldırıda askerler, üçüncüde ise bir okul hedef alındı.

Kurbanlar arasında kurulabilecek ortak özellik hepsinin dini ya da etnik - Kuzey Afrikalı, Karaipli ve Yahudi olmak üzere - azınlıklara mensup olmasıydı.

Bu kişilerin rastgele değil özel olarak hedef alındığı tezi, en az bir olayda saldırganın yakındaki bir başka kişiyi kenara iterek, özel olarak kurbanlarına yöneldiği haberleriyle destekleniyor.

Fransa'da polisin başını çektiği soruşturma ve iz sürme harekatında terörle mücadele ve seri cinayet uzmanları da görevlendirildi.

Saldırganın amacı ya da kimliği konusunda pek az bilgi var ama Le Figaro gazetesinin kullandığı ifadeyle "Fransa'nın en çok aranan adamı", en önemli ipuçlarını birinci saldırıda bıraktı.

Siber iz sürme

Polis kaynakları her üç saldırıda da aynı 45 kalibrelik silahın kullanıldığını söylüyor.

1. Hava indirme Nakliye Alayı'nda görevli 30 yaşındaki çavuş İmad İbn-Ziaten, 11 Mart Pazar günü yerel saatle 16.00 sularında, Toulouse'un sessiz sakin bir mahallesinde bir okulun arka tarafında ateş açılarak öldürüldü.

Le Figaro gazetesi çavuş İbn-Ziaten'in sivil kıyafetleriyle, bilmeden katiliyle randevuya gittiğini yazdı.

İbn-Ziaten internete Suzuki Bandit marka motosikletini satmak için bir küçük ilan koymuş, ve bir kişi, muhtemelen katil, motosikleti görmek için randevu istemişti.

Çavuş motosikletinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.

Le Figaro'ya göre Fransa siber polisi şimdi iki kişi arasındaki internet mesajlarından ipuçları elde etmeye çalışıyor.

Savcılar cinayette çete savaşları unsuru olabileceği tezlerine karşı çavuş İbn-Ziaten'in sicilinin tertemiz olduğunu ısrarla vurguluyorlar.

Dövme

İkinci saldırı da Montauban'da 15 Mart tarihinde meydana geldi ve yine Le Figaro gazetesine göre mopedli silahlı kişi tam 46 kameraya yakalandı.

Kamera görüntülerinde "koyu renk giysili, siyah kasklı ve güçlü bir moped kullanan bir erkek" görülüyor. Ayrıca saldırganın az kullanılan ara sokakları kullanıyor olmasından kasabayı iyi bildiği sonucu çıkarılabilir.

Polisin elindeki MOBESE kameralarında silahlı saldırının da kayıtlı olduğu, üzerlerine ateş açılan üç askerin kullandığı bankamatiğin kamerasının olayı kaydettiği bildiriliyor.

17. Hava İndirme Muharip İstihkam Alayı'ndan ikisi de çavuş İbn-Ziaten gibi Kuzey Afrika kökenli 24 yaşındaki onbaşı Abel Chennouf ve 26 yaşındaki er Mohamed Legouad bu saldırıda öldüler.

Olay yerndeki üçüncü asker, Fransa'ya bağlı Guadalup'dan 28 yaşındaki onbaşı Loic Liber ise aldığı yaralarla komaya girdi.

Montauban'da 14.00 sularında yaşanan saldırıya bir çok kişi tanık olmuştu.

Para çekmek için bekleyen üç silahsız ve üniformasız askere ateş açmadan önce saldırganın bankamatik kuyruğunda bekleyen yaşlı bir kadını kenara ittiği anlatılıyor.

Görgü tanıkları saldırganın ufak tefek sakin biri olduğunu ve arada durup silahının şarjörünü yeniden doldurduğunu söylüyorlar.

Bir tanık saldırganın daha sonra yaralı olarak yerde sürünen ve uzaklaşmaya çalışan askerlerden birine dönüp üç el daha ateş ettiğini anlatıyor.

Fransız Haber Ajansı'na konuşan bir savcılık yetkilisi, "silaha yabancı biri olmadığı çok açık" dedi.

Tanıklardan biri saldırganı, Fransız RTL televizyonuna "orta boylu ve epey şişman" diye tarif etti ve kaskın açık olan göz kısmından katilin gözlerini ve yüzünde bir yara izi ya da dövme gördüğünü söyledi.

Üçüncü saldırı

19 Mart Pazartesi günü moped kullanan silahlı bir kişi Toulouse'daki Ozar Hatorah Yahudi okuluna saldırarak 3,6 ve 10 yaşlarındaki üç çocukla 30 yaşındaki din dersi öğretmenini öldürdü.

Olayda 17 yaşında bir genç de yaralandı. Saldırıdan sonra ölen ve yaralanların isimleri hemen açıklanmadı.

Bu olayda saldırgan önce 9 mm'lik bir tabanca ile ateş ettikten sonra aynı 45'lik silaha geçti.

İçişleri Bakanı Claude Ggueant AFP'ye bu olayla daha önceki iki saldırı arasında benzerlikler olduğunu söyledi.

Fakat üçüncü saldırının bir açıdan farklı olduğu görülüyor: Saldırgan okul içinde rastgele ateş açmıştı.

Savcı Michel Valet gazetecilere "Görebildiği her şeye, çocuklar, yetişkinlere ateş açmış" dedi.

Saldırıdan sonra Başbakan François Fillon ülke çapında bütün okullar ve dini binalarda güvenlik önlemlerinin artırılması için talimat verdi.

Nazi skandalı

Fransız basını saldırıların terör bağlantılı, örneğin Afganistan'daki Fransız askerlerine yönelik bir İslami intikam hareketi olabileceği üzerinde durmuştu.

Ama ölen askerlerden sadece birinin Afganistan'da görev yaptığı açıklandı ve bu tez Yahudi okuluna yönelik saldırıyı açıklamıyor.

Öldürülen askerlerden hiç birinin hızlı araba kullanmak dışında bir sabıkası olmaması çete savaşları teorisini de çürütüyor.

Dahası Fransız Info televizyonuna göre, Montauban'daki askerler Toulouse'da öldürülen askeri tanımıyordu.

Soygun olasılığı da cinayetlere açıklama getiremiyor. Saldırgan ilk cinayette motosikleti ya da ikincide kurbanlarının parasını almadı.

Bir başka tez ise bunların ırkçı saldırılar olabileceği. Toulouse gerek Kuzey Afrikalı Müslümanların gerekse Yahudilerin yaşadığı bir kent.

Bazı yorumcular geçen yıl Norveç'deki kanlı saldırıyı gerçekleştiren Anders Behring Breivik gibi fanatik bir saldırganla karşı karşıya olunabileceğini söylüyor.

2008 yılında 17. Hava İndirme Muharip İstikhan Alayı'nda üç askerin bir Nazi bayrağı önünde Nazi selamı verirken çekilmiş resimlerinin ortaya çıkmasıyla bir skandal yaşanmıştı.

Fotoğraflardaki iki asker ordudan ihraç edilmiş biri de istifa etmişti.

Le Point adlı haber dergisi son saldırıların bu olayda ilgili olabileceğini yazdı.

Ama şimdilik hiç bir tezin geçerliliği kanıtlanmış değil.