İsyancı askerler Mali'de kontrolü 'sağladı'

Mali'nin başkenti Bamako'da devlet başkanlığı sarayına saldıran isyancı birlikler, devlet televizyonuna çıktı.

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Ordudan ayrılan askerlerin oluşturduğu grubun sözcüsü, ülkede kontrolü ele geçirdiklerini, anayasanın askıya alınarak devlet kurumlarının feshedildiğini duyurdu.

Sözcü "Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure'nin yetersiz rejimine son verdiklerini" belirtti.

Başkan Toure ya da yakın çevresinden gelişmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Çarşamba günü başlatılan isyan sırasında devlet başkanlığı sarayında hükümete bağlı birliklerle isyancı askerler arasında çatışma çıkmıştı.

İsyancı askerler ''Tuareg isyancılarının ve aşırı dinci grupların saldırılar düzenlediği ülkenin kuzeyindeki durumdan bıktıklarını'' belirtmişti.

Öncesinde de bazı askerlerin Bamako'da havaya ateş açtığı ve devlet radyo ve televizyonu binasını işgal ettiği bildirilmişti.

Ordudan ayrılan birlikler, hükümeti etnik Tuareg isyancıları ve silahlı gruplarla mücadele için kendilerine yeterli silah sağlamamakla suçluyor ve bu nedenle ayaklandıklarını söylüyor.

ABD, çatışma haberleri üzerine Mali'deki gerginliğe diyalogla son verilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca Mali'deki ABD vatandaşlarının evlerinden çıkmamaları istendi.