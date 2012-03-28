Avustralya'da iPadler iade edilebilecek

Avustralya tüketici hakları kurumu, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında tablet bilgisayar iPad'in yeni sürümünün pazarlaması sırasında, 4G özelliğini yanlış tanıttığı gerekçesiyle dava açtı.

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Avustralya'da bu ay piyasaya sürülen yeni iPad ile yeni nesil "ultra hızlı kablosuz erişim hizmeti"nden şimdilik sadece Kuzey Amerika'da faydalanılabiliyor.

Avustralya'nın kendi 4G ağı bulunuyor ancak Apple ürünlerinkinden farklı bir frekansta çalışıyor.

Amerikan teknoloji devi Apple, yeni iPad'in 4G özelliği konusunda yanıltıldığını düşünen Avustralyalı müşterilerine bu ürünü iade hakkı tanıdı.

Apple'ın avukatları bu konuda kendilerini temize çıkaran bir açıklama yayımlamaya niyetli olduklarını bildirdi.

Bununla beraber şirket, müşterileri yanlış yönlendirdiği yolundaki suçlamayı kabul etmiyor.

Bu konudaki dava, Avustralya'da 2 Mayıs'ta görülecek.

Apple ile Güney Koreli rakibi Samsung arasında tablet bilgisayar ürünleri konusunda Avustralya'da devam eden ayrı bir dava daha bulunuyor.

Tablet bilgisayar piyasasında, akıllı telefonlarda olduğu gibi yoğun bir patent rekabeti yaşanıyor.

Bu rekabetin en güçlü iki tarafı ise Apple ile Samsung.