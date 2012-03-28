Türkiye'deki Hitler'li şampuan reklamına tepki

Adolf Hitler'e yer verilen ve Türkiye'de televizyonlarda yayımlanan reklam, Yahudi cemaatinden gelen tepkilerin ardından yayından kaldırıldı.

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12 saniyelik reklam, Hitler'in bir kongre sırasında yaptığı konuşmanın, "Kadın elbisesi giymiyorsan, kadın şampuanı da kullanma." şeklinde seslendirmesiyle başlıyor.

Habere Independent gazetesi de yer veriyor.

Justin Vela imzalı haberde şampuan reklâmında Hitler'in görüntülerinin kullanılmasının tepki doğurduğu belirtiliyor.

Reklâm, genellikle Yahudilere karşı ayrımcılık ve hakarete karşı çalışmalar yapan New York merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği'nin (Anti-Defamation League - ADL) de tepkisini çekmiş.

Gazeteye demeç veren ADL yöneticilerinden Abraham Foxman, "Altı milyon Yahudi'nin ve milyonlarca başka kişinin ölümünden sorumlu bir diktatörün görüntülerinin şampuan satmak için kullanılması iğrençlik." şeklinde konuşuyor.

Independent Türkiye Hahambaşılığı'nın da internet sitesinde, ''Reklamda farklılık veya farkındalık yaratma adına .... Hitler'in kullanılması kabul edilemez" şeklide açıklama yaptığını da aktarıyor.

Gazete, Hurriyet Daily News'in haberine göre, Biomen marka şampuanı üreten şirketin, dün reklâmı yayından kaldırmayı kabul ettiğini de duyuruyor.

Türkiye'de çoğu İstanbul'da olmak üzere 20 bin Yahudi yaşadığı tahmin ediyor.

Pek çoğu 500 yıl önce İspanya'dan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Sefarad Yahudilerinden oluşuyor.