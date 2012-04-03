ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 7 ölü

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ABD'nin California eyaletinde Oikos Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi öldü.

Oakland polis yetkilileri saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen kişinin okulun yakınlarındaki bir süpermarkette yakalandığını açıkladı.

43 yaşındaki Koreli saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğu açıklandı.

Özel bir dini eğitim kurumu olan Oikos Üniversitesi'nde teoloji, müzik ve hemşirelik bölümleri var.

Beş kişi olay yerinde can verirken, iki kişi hastanede öldü.

Saldırıda yaralananların da olduğu belirtiliyor.

Oakland polisinden Johnna Watson, "Burası Korelilerin eğitim gördüğü bir okul. Silahlı bir kişi okula gelip etrafa ateş açtı. Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldık" dedi.

Okulu yaklaşık 10 yıl önce kuran vaiz Jong Kim, 30 el kadar silah sesi duyduğunu ve odasından çıkmadığını söyledi.

Brian Snow adlı bir görgü tanığı yerel bir televizyon kanalına, "Binadaki bir kadın, 'İçeride aklını kaybetmiş biri var' diye bağırıyordu" dedi.

Şubat ayında da Ohio'da bir lisede bir öğrenci üç arkadaşını öldürmüş, altı kişiyi yaralamıştı.