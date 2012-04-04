Sanatçının gözetim protestosu yine sanatsal

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Çinli sanatçı Ai Weiwei, son bir yıldır gece gündüz polis takibi altında tutulmasına tepki olarak evine internetten canlı yayın yapan dört adet kamera yerleştirdi.

Ai Weiwei geçen yıl siyasi eylemcilere yönelik bir operasyon sırasında gözaltına alınmıştı.

Sanatçının başkent Pekin'den ayrılması yasaklandı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye açıklama yapan Ai Weiwei, biri yatağının baş ucuna olmak üzere, evine yerleştirdiği canlı yayın yapan kameraların, "herkesin şeffaf davranmasını teşvik edeceğini" umduğunu söyledi.

"Hayatımda çok fazla gözetleme ve takip altındayım. Çalıştığımız yer arandı, ben arandım, her gün takip ediliyorum, evimin önünde gözetleme kameraları var." diyen sanatçı şöyle devam etti:

"O zaman, neden evin içine de kamera yerleştirmeyeyim diye düşündüm. Böylece insanlar tüm faaliyetlerimi izleme olanağı bulurlar. Ben bunu yapmaya hazırım. Ve umarım diğer taraf da biraz şeffaf davranır."

Vergi suçlaması

Çinli sanatçı halen şirketi Fake Cultural Development ile ilişkili vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya.

Şirkete yönelik suçlama, geçen Haziran'da Ai Weiwei'in serbest bırakılması ardından gelmişti.

Ai Weiwei niçin suçlandığını ve neden polis takibi altına alındığının kendine bildirilmediğini söylüyor.

Geçen hafta Çin yetkilileri, Ai'nin tasarım şirketinin, geçmişte ödenmediği belirtilen vergiler dolayısıyla, vergi dairesince kesilen 2,4 milyon dolar tutarındaki cezayı ödemesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Çin'deki insan hakları eylemcileri, sanatçıya yöneltilen suçlamaların siyasi nitelikli olduğu görüşünde.

Uluslararası düzeyde büyük ün sahibi olan Ai Weiwei, zaman zaman Pekin yönetimini açık açık eleştirmekte.