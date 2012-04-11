Putin'den siyasi birlik çağrısı

Telif hakkı RIA Novosti

Rusya'da devlet başkanı seçilen ama henüz görevi devralmayan Vladimir Putin, politik sürtüşmeleri bir kenara bırakarak refah için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Başbakan olarak parlamentoda yaptığı son konuşmasında Putin, başkanlık seçimlerinin "bir duygu fırtınasının izlerini" taşıdığını belirtti.

Putin, "Fakat olgun demokrasi, seçimler sona erdiğinde ortak çalışmanın başlamasını gerektirir" dedi.

Putin'in devlet başkanı seçildiği 4 Mart seçimleri hile iddialarıyla gölgelenmişti.

Hem Rus hem de uluslararası bağımsız gözlemciler, seçimlerde yaygın usulsüzlükler yapıldığını bildirmişti.

2000-2008 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı görevini yürüten Putin, 7 Mayıs'tan itibaren altı yıl sürecek olan üçüncü döneme başlayacak.

Televizyonlarda da yayınlanan bugünkü meclis konuşmasında Putin, "Tek Rusyamız var ve ülkenin siyasi güçleri, onu çağdaş ve ileri bir biçimde kalkındırma amacı etrafında birleşmelidir" dedi.

'Zengin-yoksul uçurumuna dikkat etmeli'

Rusya'daki nüfus artışının iyiye işaret olduğunu belirten Putin, yıllardır süren nüfus azalmasının artık tersine döndüğünü, Rusya nüfusunun 140 milyonu aştığını ve nüfusu bir milyondan fazla 15 büyük kente sahip olduğunu söyledi.

Rusya'da zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumuna da vurgu yapan Putin, "bu uçurum kapanmıyor, buna dikkat etmemiz gerekir" dedi.

Putin, Almanya ve Fransa'da zenginlerin düşük gelirlilerden yedi kat daha fazla gelire sahip olduğunu, Rusya'da ise bu oranın ABD'deki gibi 15 kata kadar çıktığını belirtti.