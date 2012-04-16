Taliban'ın 18 saatlik Kabil saldırısı

Telif hakkı BBC World Service

Afgan yetkililer, başkent Kabil'de 18 saat süren Taliban saldırısının bittiğini söylüyor.

Kabil emniyetinden bir sözcü, meclis yakınlarında çatışmayı sürdüren son militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Yetkililer büyükelçiliklerin bulunduğu semtlerdeki isyancıların da temizlendiğini, çatışmalarda en az 17 militan ile üç asker ve bir polis memurunun öldüğünü kaydediyor.

Yine yetkililere göre pek çoğu sivil 30'dan fazla da yaralı var.

Afganistan'da 'bahar taaruzu'na geçtiğini açıklayan Taliban, Kabil'le eş zamanlı olarak Logar, Paktia ve Nangarhar'a da saldırmıştı.

Associated Press ajansı, Kabil yakınlarındaki askeri tesiste havan saldırısına uğrayan Türk ve Yunan birliklerinin ağır silahlarla Taliban'a karşılık verdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'na göre Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ise saldırılardan etkilenmedi.

Taliban bu saldırıların, örgütün zayıf olduğunu iddia eden NATO'ya yanıt niteliğinde olduğunu söylüyor.

NATO, 2014 sonunda askerlerini ülkeden çekmeye hazırlanıyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Reuters ajansına "Bu saldırılar bahar taarruzunun başlangıcıdır. Bunları aylardır planlıyorduk." dedi.

Milletvekilleri militanlarla çatıştı

Taliban altı aydan uzun bir süredir ilk kez başkente bu çapta bir saldırı düzenliyor.

Saldırıda Alman ve İngiliz büyükelçilikleri, Nato merkezi, meclis binası, Star Hotel ve başkentin dışındaki Darul Aman sarayı hedef alındı.

Parlamentodaki saldırıda bazı milletvekillerinin meclisin çatısına çıkarak Kalaşnikof'larla militanlara karşılık verdiği bildirildi.

Büyükelçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde ise Afgan ve Norveç komandoları, saldırganların üs olarak kullandığı inşaata baskın düzenledi.

Baskından sonra yayınlanan video görüntülerinde komandolar ateş altında inşaatın iskelesine tırmanırken görülüyor.

BBC'nin başkentteki muhabiri Bilal Sarwary bazı inşaat işçilerinin rehin alındığına dair iddialar bulunduğunu söylüyor.

Afgan yetkililer ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılarından Muhammed Kerim Halili'ye intihar saldırısı düzenlemeye çalışan iki bombacıyı tutukladıklarını bildiriyor.