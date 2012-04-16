Çevik Bir, Sincan Cezaevi'nde

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28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir tutuklandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, Çevik Bir ile birlikte sekiz kişiyi daha tutuklarken, üç kişiyi de serbest bıraktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre zanlıların nöbetçi hakimlik sorgusu yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Tuğgeneral Ünal Akbulut, emekli Kıdemli Albay Serdar Çelebi, emekli Albaylar Yüksel Sönmez, Yahya Cem Özarslan, Ruşen Bozkurt, Oğuz Kalelioğlu, Cengiz Çetinkaya ve Alican Türk'ün tutuklanma sebepleri şöyle açıklandı:

haklarında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması,

sevk maddelerindeki eylemler için öngörülen cezanın alt ve üst sınırları

bu maddelerin kaçma kuşkusu doğurması

adli kontrol kararı verilmesinin yetersiz kalacak olması.

Tutuklular daha sonra Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Tutuklular adliye önünde minibüse bindirilirken, bekleyen bir kişi ''Baba seninle gurur duyuyoruz'' diye bağırdı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, savcıların tutuklanmalarını talep ettiği Ümit Şahintürk, Necdet Batıran ve Hamza Özaltun'un ise salıverilmesine karar verdi.

Mahkeme bu karara gerekçe olarak ''mevcut delil durumunu'' gösterdi.

Ancak nöbetçi hakimlik bu kişilerin yurtdışına çıkışlarını yasakladı.

Toplam tutuklu sayısı 18

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği geçen hafta "mağdur olanların '28 Şubat'la ilgili yaptığı suç duyuruları üzerine" dönemin askeri yetkilileri hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Zanlılar ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlaması ile karşı karşıya.

Savcılar 31 zanlı hakkında tutuklama emri çıkarmış, bunlardan 29'u gözaltına alınmıştı.

Bunlardan dokuzu dün, dokuzu da bugün tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan iki şüpheliye ise henüz ulaşılamadı.

Operasyona adını veren 28 Şubat 1997'de MGK toplantısı yapılmış ve "irtica ile mücadele" amaçlı bir dizi karar açıklanmıştı.

Bu kararlar Refah ve Doğru Yol Partileri koalisyonuna yönelik bir darbe olarak da değerlendirilmişti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç gözaltı kararından sonra ''Çevik Bir'in 'balans ayarı yapıyoruz' derken gün gelip başka balans ayarları yapılabileceğini de bilmesi gerekirdi'' dedi.

Çevik Bir o dönemde tankların "irtica" kapsamında görülen bir gösterinin yapıldığı Sincan sokaklarından geçmesini "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle değerlendirmişti.