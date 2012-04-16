İngiltere'de zenginler daha az vergi ödüyor

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İngiltere Maliye Bakanlığı'na göre, yıllık kazancı 10 milyon sterlinden fazla olanların yaklaşık onda biri, düşük gelirlilerin ödediği yüzde 20 vergi oranının altında gelir vergisi ödüyor.

Bakanlık, varlıklı kişilerin düşük gelirlilerden de az vergi ödemesini engellemek için adımlar atıldığını göstermek amacıyla bu rakamları açıkladı.

Bu adımlar arasında, yardım kuruluşlarına yapılan bağışların sınırlanması da var.

Fakat bu adım yardımseverlerin, İşçi Partisi'nin ve hükümet içerisinde de bazı yetkililerin eleştirisini aldı.

Eski başbakan Tony Balir'in de yardım yapmayı teşvik eden girişimlere zarar vermemesi doğrultusunda hükümete çağrıda bulunması bekleniyor.

Balir, Washington'daki Küresel Yardımseverler Forumu'nda yapacağı konuşmada bu çağrıyı dile getirecek.

Hükümet ise, zenginlerin yardım kuruluşlarına bağış yapma yoluyla vergi faturalarını bazen sıfıra kadar indirmesini engellemek için bu yolu kapatmak istediğini açıklıyor.

Yardımı yapanlar bu girişimden kişisel bir kazanç elde etmemekle beraber, normal vergi yükümlülerinin tersine, ödedikleri paranın nereye harcanacağına kendileri karar vermiş oluyor.

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Hükümetin alacağı önlemler, daha önce sınırsız olan vergi indirimi için 50 bin sterlin ya da kişinin gelirinin yüzde 25'i sınırını getiriyor.

En zenginlerden en düşük vergi

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, yıllık geliri 10 milyondan fazla olanların yüzde 6'sı gelirlerinin yüzde 10'undan az vergi öderken, yüzde 3'lük bölümü de yüzde 20'den az ödüyor.

Yüksek gelir diliminde olanların dörtte üçünden daha azı, ödemeleri gereken yüzde 40'ın üzerinde vergi ödüyor.

Bakanlıktan bir yetkili, "milyoner olup da sıradan vergi mükelleflerinden daha az vergi ödeyenler var" diyor.

Dışişleri Bakanı William Hague, alınacak önlemleri savunarak, bunların gerçek bir sorunu gidermeye yönelik olduğunu belirtti.

Hague, Başbakan Cameron'un, bu konuda dile getirilen kaygıları da "anlayışla" gözönünde bulunduracağını söyledi.

Hükümetin yardımlara tavan koyma girişimlerinin olumsuz etkide bulunacağını dile getiren hayırseverler ve yardım kuruluşları ile görüşmeler başladı.

Maliye Bakanı George Osborne geçen haftalarda açıkladığı yeni bütçe için oldukça eleştiri almıştı.

Bütçede, bazı emekliler için vergi muafiyetinin kaldırıldığı açıklanırken, yüksek gelirliler için uygulanan yüzde 50'lik en yüksek vergi oranının da 45'e indirildiği belirtilmişti.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise vergi uygulaması konusunda hükümeti parlamentoda oylamaya gitmeye zorluyor.

Tüm partilerden milletvekillerini doğru yönde oy kullanmaya çağıran Gölge Maliye Bakanı Sekreteri Rachel Reeves, "zenginler için en üst vergi oranını düşürürken, emeklilerin gelirine yönelik bu saldırılara karşı çıkma konusunda İşçi Partisi başı çekecek" dedi.