Başlat düğmesi tarihe karışıyor

Image caption İşletim sisteminin yeni sürümü Windows 95'ten bu yana yapılmış en büyük değişiklikleri içeriyor.

Yeni Windows işletim sistemi sadece 3 farklı versiyonla piyasaya sürülecek.

Intel-uyumlu bilgisayar kullananlar Windows 8 ve Windows 8 pro versiyonlarından birini tercih edecek.

Tablet kullananlar ise Windows RT adlı versiyonu kullanabilecek.

Windows 2012 sonbaharında piyasaya çıkaracağı yeni sürümünü daha öncekilere oranla daha basit bir şekilde pazarlama kararı aldı.

Geçmişte Windows basic, home, premium ve ultimate gibi bir çok farklı formatta piyasaya sürülürdü.

Bugün bu ayrımlar bir çok teknoloji uzmanı tarafından gereksiz hatta komik bulunuyor

Windows yeni sürümünün Windows 95'den bu yana görülen en kökten tasarım değişikliklerini içerdiğini söylüyor.

Windows yeni sürümünde masaüstü ve dizüstü bilgisayarların işletim sistemleri ile tabletlerin ve akıllı telefonların işletim sistemlerini birleştirmeyi amaçlıyor.

Windows'un tabletler için piyasaya süreceği Windows RT Apple'ın iOS'una ve Google'ın Android'ine rakip olacak.

Windows 8'in ilk versiyonu geçen yılın sonunda deneme amaçlı olarak hizmete sokulmuştu.

O zamandan bu yana işletim sisteminde 100 binden fazla yenilik yapıldı.

Windows 8'le gelecek en dikkat çekici değişikliklerden biri de ''başlat'' düğmesinin tarihe karışacak olması.

Yeni Windows'da masaüstündeki Başlat'ın yerini panel şeklinde tasarlanmış bir menü alacak.