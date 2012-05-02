Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Áder

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Macaristan yeni cumhurbaşkanını seçti: İktidar partisi FIDESZ’in kurucu kadrolarından János Áder, Macar parlamentosunca ilk turda cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

Parlamentoda iktidar partisinin üçte ikilik çoğunluğun desteğine karşın muhalefet partileri ise, oturuma katılmayarak ya da ret oyu vererek János Áder’in cumhurbaşkanlığına “hayır” dedi.

János Áder, seçimden sonraki teşekkür konuşmasında “Macar değerlerinin ve Macar çıkarlarının” sözcüsü olacağını vurgulayarak ant içti.

János Áder’in cumhurbaşkanlığına seçilmesine neden olan süreç, bir buçuk yıl önce, yine iktidar partisinin önerisiyle cumhurbaşkanı seçilen Pál Schmitt’in bundan yirmi yıl önce yazdığı doktora tezinin neredeyse tamamının başka akademisyenlerin eserlerinden aşırma olduğunun ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

İntihal iddiasının gündeme getirilmesinin ardından yoğunlaşan kamuoyu baskıları sonucunda eski cumhurbaşkanı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

János Áder'in geçmişi

Yeni Macar cumhurbaşkanı 1959 doğumlu ve FIDESZ’in en eski ve en deneyimli siyasetçilerinden.

Şu an itibarıyla da Avrupa Parlamentosunda görev yapıyor.

Hukuk kökenli olan János Áder’in, bir dönem FIDESZ lideri Viktor Orbán’a da ters düştüğü ve bu nedenle de bir süre Budapeşte’den uzaklaşarak Avrupa Parlamentosunda çalışmak zorunda kaldığı iddia ediliyor.

Hem sağ-milliyetçi ve hem de sol ve liberal muhalefet, János Áder’in cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine karşı çıkmıştı.

Muhalefete göre, János Áder’in cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, ülkede en önemli üç devlet yetkilisi, yani Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı en eski FİDESZ kadrolarından oluşuyor.

Bu ise, ülkede bir süredir var olan gerginlik ve saflaşma ortamında siyasi mutabakatı tamamen ortadan kaldırabilecek bir durum yaratıyor.

Bazı gözlemciler ise, son dönemde Budapeşte ve Brüksel arasında yaşanan gerginliklerin gerisinde bulunan ve çok eleştirilen yeni Macar yargı yasasının ve diğer düzenlemelerin mimarı olarak bilinen János Áder’in cumhurbaşkanlığına getirilmesinin yeni çatışmaların habercisi olabileceğini ileri sürüyorlar.

János Áder ilk konuşmasında barışçıl mesajlar da verdi, demokrasiye inancını tekrarlayan János Áder kendine oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür etti.