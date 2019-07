Kuzey Koreliler yabancı medyayı takipte

Telif hakkı Reuters

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre artık Kuzey Koreliler yabancı medya kuruluşlarının yayınlarına daha kolay ulaşıyor.

Rapora göre artık Kuzey Kore yönetimi halkın edindiği bilgileri tamamen kontrol edemiyor ve buna bağlı olarak da Kuzey Korelilerin dünya görüşleri değişiyor.

Özellikle yabancı DVD'ler Kuzey Kore'de iyice yaygınlaştı.

DVD'ler genelde Güney Kore dizileri.

Viewing of foreign DVDs in North Korea, especially, had risen sharply.

Raporun yazarı Nat Ketchun ''Güney Kore'de geçen iyi bir dizi bulduklarında Kuzey Koreliler bundan çok etkileniyorlar çünkü Güney Kore onlar için çok ilgilinç bir yer. Ülkelerinde bütün propoganda bu komşu ülkenin çevresinde dönüyor'' dedi.

Rapor InterMedia uluslararası danışmanlık şirketi tarafından iki yıl boyunca toplanan datalara dayanarak yazıldı.

Konuyla ilgili araştırma yapılırken 250 Kuzey Koreli ile görüşüldü.

Bunlardan çoğunluğu mülteciydi.

Ülkeden gezi amaçlı çıkmayı başarmış bir kaç kişi ile de görüşüldü.

Uzmanlarla da ropörtajlar yapıldı.

Konuşulan kişilerin neredeyse yarısı yabancı DVD'ler izlediklerini söyledi.

'Daha az korku'

Telif hakkı Reuters

Kuzey Kore geleneksel olarak dünyanın medya özgürlüğü en düşük ülkesi olarak kabul ediliyor.

Kuzey Korelilerin önemli bir kesiminin hala yabancı medya yayınlarına ulaşma şansı yok.

Ancak rapora göre yabancı yayınlara ulaşanların sayısı hızla artıyor.

Ve ayrıca artık Kuzey Koreliler devletten daha az korkuyor.

Güney Kore sınırına yakın yerlerde yabancı televizyon yayınlarını izlemek oldukça popüler.

Araştırmaya katılanların üçte biri bunu yaptıklarını söylemiş.

Yabancı radyo yayınları da gerçekçi haber almak isteyen Kuzey Korelilerin başvurduğu yöntemlerden biri.

Ülkede elitler yani daha çok paraya ve nüfuza sahip olanlar daha rahat bir biçimde yabancı basını takip ediyor.

Rapora göre artık bilgisayarlar ve ülkede yasadışı olan Çin yapımı cep telefonları özellikle ülkenin elitleri arasında sıklıkla kullanılıyor.

Araştırmaya göre yine de ülkedeki büyük bir çoğunluk dünyada neler olup bittiğini çevrelerindeki insanlardan, dolaşan dedikodulardan öğreniyor.

Rapor yabancı medyaya ulaşımın artması sonucunda Kuzey Korelilerin artık yönetimlerini eleştirmeye başlayabilecekleri görüşünde.

Raporda ''Her ne kadar halkın bir anda yönetime baskı yapmaya başlaması imkansız olsa da artık Kuzey Kore'de bir çok insan ülkenin yönetim biçimine daha eleştirel bakıyor'' dendi.