Afganistan'daki saldırıda 9 kişi öldü

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Afganistan'da polis yetkilileri Faryab eyaletindeki bir pazar yerinde meydana gelen patlamada dokuz kişinin öldüğünü açıkladı.

Faryab eyaletinin Gormuç kentindeki patlamada ölenler arasında eyalet yönetim konseyinin bir üyesi de bulunuyor.

Kentteki bir doktor BBC'ye yaptığı açıklamada patlama soncu 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Yine Faryab'ta geçen ay meydana gelen ve bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi ölmüştü. Saldırı, yetkililerin eyalet başkentindeki toplantılarını hedef almıştı.

Afganistan'ın kuzey bölgeleri güney ile karşılaştırıldığında bu tür saldırıların daha az yaşandığı yerler olarak biliniyor. Özellikle Faryab eyaletinin güney ve doğu bölgeleri göreceli olarak huzurlu yerler olarak öne çıkıyor.

Uzaktan kumandalı bomba

Polis, Reuters'e yaptığı açıklamada, bombanın uzaktan kumanda ile patladıldığını bildirdi.

Patlamanın olduğu saatlerde pazar yerinde alışveriş nedeniyle yoğunluk vardı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak Taliban'ın kış aylarındaki durgunluk sonrasında bu dönemlerde saldırılarını arttırdığı biliniyor, zira kış koşulları savaşçıların hareketini kısıtlıyor.

Pazar günü yaşanan bir diğer şiddet olayında da eskiden Taliban üyesi olan ancak daha sonra barış görüşmecisi olan bir kişi Kabil'de vurularak öldürüldü. Bu saldırı Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin Taliban ile barışçıl bir çözüme varılması umutlarına darbe indirdi.

Afganistan'da güvenliği genel hatlarıyla elinde tutan NATO'nun Afgan kuvvetlerine devir teslimi 2014 yılında yapması planlanıyor.