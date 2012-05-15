Çin ABD-Avustralya ilişkisinden rahatsız

Avustralya Dışişleri Bakanı Bob Carr, Pekin'de bir araya geldiği Çinli yetkililerin Avustralya ile ABD arasında askeri ilişkilerin giderek güçlendirmesinden kaygı duyduklarını aktardıklarını açıkladı.

Carr, Çinli yetkililerin kendisine "Soğuk Savaş ittifaklarının artık geride bırakılmasının zamanın geldiğini söylediklerini" aktardı.

ABD son dönemde Avustralya'daki üslere rotasyon usulüyle asker göndermeye başladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı dün Çinli mevkidaşıyla biraraya geldi. Carr'ın Devlet Başkanı Yardımcısı Li Kekiyang ile biraraya gelip Çin-Avustralya serbest ticaret anlaşması hakkında görüşmeler yapması da bekleniyor.

Çin, Avustralya'nın önemli bir ticaret ortağı; Avustralya'nın ihracatının dörtte birini Çin satın alıyor.

Ne var ki Avustarlya'nın askeri alanda en önemli ortağı ABD.

Avstralya'da konuşlanacak ilk ABD askerleri geçen ay Darwin kentine gitti. ABD'nin 2017 yılına kadar Avustralya'ya 2 bin 500 kadar asker göndermesi planlanıyor.

Carr, dışişleri bakanı olarak Çin'i ilk kez ziyaret ediyor. Avstralya'nın dışişleri bakanı iki ay öncesine kadar Kevin Rudd'dı.

Pekin'deki temaslar

Carr, Pekin'de yaptığı üç üst düzey görüşmede kendisine yöneltilen soruların ABD ile kurulan askeri ilişki ile ilgili olduğunu söyledi.

"Her bir görüşmede de Avustralya'nın Birleşik Devletler'le artan savunma ilişkileri gündeme getirdiler."

"Dile getirilen görüşleri, sanırım bir yetkilinin söyledikleri iyi anlatıyor, bunu söyleyenin dışişleri bakanı olduğuna eminim: 'Soğuk Savaş ittifakları' artık çoktan geride kaldı."

Avustralya Dışişleri Bakanı buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki varlığnın bölgenin istikrarına katkı yaptığına inandıklarını söyledi. Öte yandan Carr buna karşılık Pekin ve Canberra'nın savunma alanında işbirliğini arttırma niyetinde olduklarını da belirtti.

"Savunma alanındaki işbirliği güven arttırıcı önlem niteliği taşıyor. Birbirimizi daha iyi anladığımız bir süreçte, savunma alanında birbirimizin yaptıklarını yanlış anlama ihtimali de azaltılmış olur."

Avustralya Dışişleri Bakanı Carr, Çin'de gözaltına alınan Avustralya vatandaşı Çinliler ile ilgili konsolosluk konularının da ele alındığını söyledi.

Carr, Çinli yetkililerin bu konuyla ilgili olarak kendisine "Çin'in çifte vatandaşlığı tanımadığını" söylediklerini aktardı.