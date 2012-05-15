'İspanyalı Öfkeliler'in vazgeçmeye niyeti yok

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İspanya’daki Los Indignados –öfkeliler- adındaki kitle hareketi bir yaşında.

Hareket, çoğunluğu genç yaşlarda binlerce İspanyolun Madrid’teki Porta del Sol meydanında kamp kurması ile başlamıştı.

Şimdi hareket, başladığı tarihin adıyla yani 15-M olarak biliniyor ve İspanya geneline yayılmış durumda.

BBC’nin Madrid’deki muhabiri Tom Burridge, 15-M’nin ne ifade ettiğini inceledi.

Dokuz kişi, Madrid’de bir işçi sınıfı mahallesi olan San Blas’ta bir toplum derneğinde çember halinde oturuyor.

Bu arada yüzlerce kişi de Porta del Sol meydanında Pazartesi geç saatlere kadar bağdaş kurmuş oturuyorlar.

San Blas’taki toplantıda nasıl yerel bir bira üretip ve satacaklarını tartışıyorlar.

Madrid’in merkezinde ise kemer sıkma politikaları ve hükümetin kamu hizmetlerinde yaptığı kesintilere neden karşı oldukları ile ilgili konuşuluyor.

Her iki etkinlik de 15-M tarafından düzenleniyor.

15-M nedir?

15-M hareketi, New York’ta Central Park’ta ve Londra’da St Paul Katedrali’nin önünde yapılan oturma eylemlerine ilham veren “işgal” hareketinin doğuşu olarak adlandırılabilir.

15-M İspanya’da gençlerin ve yaşlıların yoğun bir şekilde katıldığı toplumsal bir harekete dönüştü.

Facebook ve Twitter gibi sosyal iletişim ağları aracılığıyla örgütleniyorlar.

23 yaşındaki Gloria Benito’ya göre bu bir “yaşam tarzı”.

Benito 15-M’nin ilk yıldönümünde İspanya’yı vuran kriz ile ilgili yapılan konuşmaları dinlemek için gelmiş.

Bu bir “toplumsal sorumluluk meselesi” diyor.

49 yaşındaki Asunta Garcia, 15-M’yi yaşlılara yardım etmek, insanların evlerinin ellerinden alınmasına engel olmak ve “başka hiçkimsenin yapmadığı” işleri yapmak amacıyla Madrid ve İspanya’nın diğer şehirlerinden bir araya gelen küçük grupların oluşturduğu bir ağ olarak niteliyor.

26 yaşındaki Ramon Audrio, 15-M’nin güzel tarafının herkesin kolektif kararların verildiği mecliste yer alabilmesi olduğunu söylüyor.

Audrio’ya göre, ulus ötesi kuruluşlar tarafından kontrol edilen modern siyaseti değiştirmek zor, ancak toplum değişebilir.

Eski bir endüstri mühendisi olan ve Dünya Bankası’nda çalışan Arturo de Bonis, insanların tesisatçılık ya da boyama gibi çeşitli hizmetler sunduğu San Blas kooperatifinin kurulmasına yardım etmiş. Grubun aldığı işler daha sonra üyeler arasında dağıtılıyor.

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“Mesele dünyayı değiştirmek değil, San Blas’ı değiştirmek” diyor.

Hareketin dönüşümü

Bir sene önce Madrid’in merkezindeki meydanda kamp kuran yüzbinlerce insanın ışığı bütün dünyaya yayıldı.

Bu hafta İspanyol kanallarındaki tartışma programlarında 15-M’nin önemi ve neyi simgelediği konuşuluyor.

55 yaşındaki Arturo de Bonis’e göre hareketin büyümesinin nedeni insanların gösterilerin tek başına “hiçbirşeyi değiştirmediğini” görmeleri.

San Blas’taki toplantıya katılan dokuz kişiden altısı işsiz, ikisi emekli ve sadece birinin bir işi var.

Birçok kişi toplantıya ideolojik nedenlerle katıldığını söylüyor.

Kapitalizmin artık işlemediğini düşünüyorlar.

Ancak 42 yaşında olan ve iki yıldır işsiz Vergona, bir iş fırsatı çıkar umuduyla insanlarla tanışmaya gittiğini söylüyor.

Asunta Garcia’ya göre, 15-M’nin ilk yıldönümünde hareket henüz “gazetelerde çıkan bir haber” ve çok da büyük bir değişim yaratmadı.

Ancak bu değişimi yakında geleceğini düşünüyor.

Bu hafta protestocular meydanda yetkililerin toplantı yapmaları için izin verdiği saatler dışında kalmasınlar diye çok sayıda Madrid polisi meydana konuşlandırılmıştı.

Polis protestocuları meydandan çıkarmaya çalıştığı sırada itiş kakış yaşanmış ve polis aşırı güç kullanmakla eleştirilmişti.

Ancak oturma eylemi olarak başlayan gösteriler şimdi çok daha kapsamlı bir harekete dönüştü. 15-M artık modern İspanya’nın bir parçası.