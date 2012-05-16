Çin'in 'google'ı akıllı telefon üretti

Çin'de google'ın yerine kullanılan Baidu internet arama motoru ilk akıllı telefonunun lansmanını yaptı.

Baidu, böylece akıllı telefon pazarına giriş yapıyor.

Foxconn tarafından üretilen ÇangongH5018 telefonu Baidu'nun kendisine ait olan mobil işletim sistemi Cloud'u kullanıyor.

Analistler bu gelişme ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerde şirket için bunun çok önemli bir adım olduğunu böylece Çin'de büyük bir tırmanış halinde bulunan mobil sektöründe varlık göstereceğini söylüyor.

Çin, akıllı telefon sayısının dünya genelinde en fazla olduğu ülke konumunda.

Telefon Baidu'nun Cloud terminalini kullanacak olan ilk cihaz olacak. Telefon, Wangpan adını taşıyan "bulut-hafıza alanında" her kullancı için ayrılan 100GB'lik kapasiteyi kullanabiliyor.

100GB'lik kapasite, google ve Dropbox gibi diğer bulut-hafıza tedarikçilerinin sunduğu kapasiteye denk bir büyüklükte.

158 dolar

Telefon 150 küsur dolara denk gelen bir fiyattan satılacak ve Çin'deki diğer telefonlara rakip olacak.

Çin'deki telefon kullanıcıları, Huawei Tecnologies, ZTE Corp, HTC, Lenovo ve Xiaomi firmalarının ürettiği ucuz cihazları kullanabiliyor.

Baidu'yu piyasaya sunan firma yetkilileri bu yeni cihazın büyük bir satış rakamını yakalamasını umduklarını söylüyor.

Baidu'nun uluslararası haberleşme direktörü Kaiser Kuo şöyle diyor: "Büyük bir piyasa fırsatı bu bizim için ve Baidu kullanıcılarının neye ilgi duyduğunu kavrayabilmek için sürekli olarak kendini ayarlıyor"

"Bu yeni cihaz bulut-hafıza ortamıyla ile bağlantılı kullanılıyor ve 100 GB kapasite sunuyor. Bunu bu piyasada kimsenin yakalayabileceğini sanmıyorum"

Baidu'nun mobil OS'i

Bu sene başında piyasayla ilgili bakışını açıklayan Baidu, Çin'in genişleyen mobil evreninde daha güçlü bir yer edinmek istediğini açıklıyordu.

Baidu, kurduğu bulut-hafıza ortamı nedeniyle donanım üreticilerinin ilgisini çekmeyi umuyor.

Kuo şöyle diyor: "Baidu kendisini baştan yaratıyor. Eskiden ürün-odaklı bir şirkettik ancak artık bu değişti ve palatfom odaklı bir şirkete dönüşüyoruz."

Baidu ile ilgili değerlendirme yapan Bill Bishop, internet şirketleri için mobil pazara dahil olmanın çok önemli olduğunu söylüyor.

Pekin merkezli bir dijital medya şirketinde çalışan Bishop: "Mobil internet kullanımı büyük artış gösteriyor. Baidu burada büyük bir pay kapamazsa o zaman geleeğe dair riskleri çok daha büyür ve ufukta görülen bir cephede savaşı baştan kaybeder."

"Bununla şunu demek istiyorum, Baidu'nun karşısındaki bir diğer risk de arama motorunu kullanan diğer cihazları üreten firmaları rakip haline getirecek olması."

Çin pazarını hedefliyor

Yeni akıllı telefon esas olarak Çin piyasasını hedef alıyor.

Kuo şöyle devam ediyor: "Bulut-hafıza alanına erişim sağlamak kritik bir teknolojiyi ifade ediyor ve bu teknoloji sadece Çin için geliştirildiğinden yurt dışına açılmak gibi bir durum söz konusu olmayacak."

Çin'deki önlemler, kullanıcıların google'a erişiminin engellenmesi anlamına da gelebiliyor.

Çin'de yurtdışı kaynaklı pekçok içeriğin denetlenip engellenmesini sağlayan bir internet güvenlik ağı bulunuyor.

"Büyük Çin Internet Seddi"nin gerisinde kalan topraklar üzrindeki internet trafiğini Baidu kontrol ediyor.