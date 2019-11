Donna Summer öldü

Disko Kraliçesi olarak bilinen Amerikalı şarkıcı Donna Summer 63 yaşında öldü.

"Last Dance", "I Feel Love" ve "Love To Love You Baby" gibi ünlü disko şarkıları bulunan Summer 5 Grammy ödülü sahibiydi. Kanser tedavisi gören Summer, kocası Bruce Sudano'yla birlikte Florida'da yaşıyordu. Müzik uzmanlarına göre, sanatçının yapımcı Giorgio Moroder'la çalışması tarzının oturmasında ve dans müziği ve elektro-pop'taki etkisinde önemli rol oynadı. Madonna, Kylie Minogue ve David Bowie gibi birçok sanatçı Summer'dan etkilendi. Asıl adı LaDonna Andre Gaines olan Summer Boston'da büyüdü ve kilise korosunda şarkı söylemeye başladı. Sanatçı 1960'ların sonlarında Hair müzikalinde yer aldı. Donna Summer ilk solo plağını 1971'de çıkardı.