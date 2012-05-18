Honduras'ta cezaevi işgali

Honduras'ta yetkililer, San Pedro Sula kentindeki cezaevinde mahkumların cezaevinin denetimini ele geçirdiğini açıkladı.

Çıkan olaylarda en az bir kişi öldü, 10 kşi de yaralandı.

Olayların mahkumların birbirlerinie ateş açması üzerine başladığı belirtiliyor.

Cezaevi müdürü gardiyanların cezaevini abluka altına aldığını ancak daha fazla kan dökülmemesi için müdahale etmemeleri talimatı verdiğini söyledi.

Honduras cezaevlerinin aşırı kalabalık olmasıyla ünlü; sık sık şiddet olayları da yaşanıyor; aynı cezaevinde mart ayında çıkan olaylarda 13 mahkum ölmüştü.

Yetkililer çarşamba günü, çetelerle bağlantılı olmayan hükümlülülerin kaldığı koğuşlarda kavga çıktığını söyledi.

"Kadın meselesi"

Cezaevi müdürü Orlando Leiva, kavganın bir kadın meselesi ile bağlantılı olabileceğini söyledi.

"Bu bilgiyi teyit edemedik zira söz konusu kadın hala mahkumlar tarafından alakonuyor."

Cezaevi müdürü silahlı çatışmanın çıktığı sıralarda gardiyanların güvenlik kurallarını uyguladığını ve hücrelerin kapılarını açarak binanın genelini kordon altına aldıklarını söyledi.

30 ekip cezaevi binasının çevresinde olası bir firar girişimini engellemek için konumlandı.

Mahkumlarla müzakere ediliyor

San Pedro Sula psikoposu Romulo Emiliani mahkumlarla müzakerelerde bulunuyor.

Yetkililer, barışçıl bir çözüm bulunabileceğini umuyor.

Honduras, cinayet oranının dünyada en yüksek olduğu ülke konumunda; çeteleşme çok yaygın ve mahkumları yerleştirme sorunları yaşanıyor.

24 tane cezaevi var ülkede. Olağan koşullarda 8 bin kişinin kalması gerekirken demir parmaklıkların arkasında 12 bin kişi tutuluyor.

Şubat ayında bir cezaevinde yangın çıkmış; Comayagua'daki olayla 361 kişi ölmüştü.