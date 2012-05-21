Galler'de bebekler öğretmenlik yapacak

Image caption Cardiff'te bebekler öğretmenlik yapacak.

Galler'in Başkenti Cardiff'te ilkokullara bebekler getirilerek öğrencilerin empati kurma yeteneği geliştirilmeye çalışılacak.

Projeyi uygulamaya sokan yetkililer bu sayede çocukların birbirlerine zorbalık etmesini ve saldırgan davranışlarda bulunmasını önleyebileceklerini düşünüyor.

İlk olarak Kanada'da uygulanan bu program dahilinde ilkokul çağındaki çocuklar sınıflarına gelen bir bebek ve ebeveynini izliyor.

Uzmanlar bu anaç ilişkiyi gözlemleyen çocukların daha yardımsever olduklarını, daha çok paylaştıklarını ve yaşıtlarını oldukları gibi kabul etmeyi daha kolay başardıklarını söylüyor.

Cardiff'teki program Action for Children adlı dernek tarafından organize ediliyor.

''Empatinin Kökleri'' olarak adlandırılan programa 2 bin çocuk katılacak.

Program dahilinde bir ebeveyn bebeği ile birlikte bir sınıfı eğitim yılı boyunca dokuz defa ziyaret edecek.

Ziyaretler sırasında dernek tarafından eğitilmiş görevliler sınıfta hazır bulunacak.

'Özel'

Action for Children Derneği çalışanı Debra Ennis benzer bir projenin 2 yıldır İskoçya'da devam etmekte olduğunu ve herkesin sonuçlardan çok memnun olduğunu söyledi.

Ennis ''Cardiff ile başlamaya karar vermemizin nedeni bu şehirde yerel yönetimle çok iyi ilişkiler içinde olmamız. Ancak yakın zamanda Galler'in diğer şehirlerinde de bu programı hayata geçirmek istiyoruz''

Ennis sözlerine ''İskoçya'da sonuçlar inanılmaz. Ben en başta biraz şüpheciydi yani bebeklerin sınıflarda ne gibi bir yarar sağlayabileceğini göremiyordum ancak program dahilindeki okullarda çocukların anti sosyal davranışları hızla azaldı. Sonuçlar etkileyici'' diyerek devam etti.

Ennis ''İskoçya'da küçük bir oğlan çocuğu vardı, oldukça ürkekti ve diğer çocuklarla pek iletişime girmiyordu. Kundaktaki bebeği kucağına alıp onunla biraz zaman geçirdikten sonra öğretmenine gidip 'o bebek benim özel olduğumu düşündü, kimse özel olduğumu düşünmemişti'dedi. Oldukça etkileyici bir andı'' şeklinde konuştu.

'Saygıdolu ilişkiler'

Ennis ''Bebek sayesinde öğretmen çocuklara herkesin çok özel olduğunu anlatabildi ve onları sosyal ilişkiler içine girmeye motive etti'' dedi.

İlk etapta Cardiff'teki 10 okul projeye katılacak.

Bu okullar çocukların yaşadıkları uyum sorunları göz önünde bulundurularak özel olarak seçildi.

Programa 5,6 yaş grubu çocuklar katılacak.

Dokuz ay boyunca çocuklar her ay 3 seans yapacak. İlk seans hazırlık, ikinci seans anne ve bebekle zaman geçirme, son seans da analiz olacak.

Action for Children çalışanı Brigitte Gater ''Empatinin Kökleri projesi çocuklara kendi duyguarını anlama ve başkalarının duygularıyla empati kurma yeteneği kazandıracak. Bu yeteneği kazanmalarını küçük öğretmenler olan bebekler sağlayacak'' diyor.

Gater ''Bu sınıf içinde empati katsayısını artıracak, çocuklar birbirleri ile saygıdolu ilişkiler kuracak. Bu programın agresif davranışları da azalttığını biliyoruz'' şeklinde konuştu.